EM 2024, Preisgeld, Gage und Wert Pokal: Wie viel Geld bekommt der Sieger?

EM 2024, Preisgeld, Gage: Wie viel Geld bekommt der Sieger?

Im Vorfeld der EM 2024 hat die UEFA die die Höhe der Antrittsprämien und Preisgelder an die 24 Teilnehmer festgelegt. An diese werden wie bereits 2021 bei der letzte EM insgesamt 331 Millionen Euro ausgeschüttet. An den Europameister gehen im maximalen Fall 28,25 Millionen Euro. Allen teilnehmenden Verbänden sind 9,25 Millionen Euro sicher. So hoch ist die Startprämie für jede Nation.

Wie viel jeder einzelne Verband am Ende aus dem Prämien - und Preisgeldtopf erhält, ist abhängig vom Erfolg. In der Vorrunde wird beispielsweise jeder Sieg mit einer Million Euro belohnt. Je weiter es im Turnier geht, je mehr Geld gibt es. Die Siegprämie für den Sieger beträgt acht Millionen Euro.

EM 2024, Prämien und Preisgelder im Überblick:

Startprämie: 9.25 Millionen

9.25 Millionen Sieg in der Gruppenphase: 1 Million

1 Million Unentschieden in der Gruppenphase: 0,5 Millionen

0,5 Millionen Einzug ins Achtelfinale: 1,5 Millionen

1,5 Millionen Einzug ins Viertelfinale: 2,5 Millionen

2,5 Millionen Einzug ins Halbfinale: 4 Millionen

4 Millionen Niederlage im Finale: 5 Millionen

Sieg im Finale: 8 Millionen

An der Ausschüttung der Prämien und Preisgelder an die Verbände profitieren auch die Spieler. Wie viel diese erhalten ist von jedem Verband unterschiedlich geregelt. Die Prämien für die deutschen Nationalmannschaft sind erfolgsabhängig. Sollte Deutschland Europameister werden, erhält jeder Spieler 400.000 Euro.