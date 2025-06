Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne spektakuläre Transfergerüchte um Galatasaray Istanbul. Ein Überblick über den Wahnsinn vom Bosporus.

Tausende Fans von Galatasaray empfingen Leroy Sane vergangene Woche mitten in der Nacht mit Pyro und Gesängen am Flughafen von Istanbul. Womöglich werden sie in diesem Sommer noch das eine oder andere Mal anrücken. Galatasaray soll sich schließlich um etliche weitere Spieler bemühen, die bei den Fans eine ähnliche Euphorie auslösen dürften.