EM-Quali: Deutschland gegen Niederlande heute im LIVE-TICKER

In der EM-Quali wartet mit der Niederlande heute der wohl größte Brocken der Gruppe C auf die deutsche Nationalmannschaft. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ab 20.15 Uhr wird die Partie hier live getickert.

EM-Quali: Deutschland - Niederlande im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das Hinspiel am 24. März zwischen den beiden Teams war spektakulär: In einer hochklassigen Partie schoss Nico Schulz das DFB-Team in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg und damit zum perfekten Auftakt in die Qualifikation für die Euro 2020.

Vor Beginn: Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist der Portugiese Artur Dias.

Vor Beginn: Austragungsort ist das Hamburger Volksparkstadion. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum EM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden.

EM-Quali, Deutschland - Niederlande: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen beider Nationen werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten beide Trainer ihre Teams aber aufs Feld schicken:

Deutschland: Neuer - Tah, Süle, Ginter - Schulz, Kroos, Kimmich, Klostermann - Reus - Werner, Gnabry

Niederlande: Cillessen - Blind, van Dijk, de Ligt, Veltman - Wijnaldum, de Jong, de Roon - Babel, Depay, Promes

Deutschland - Niederlande: Die Stimmen zur EM-Quali

Am Mittwoch stand bereits der Pressetermin des deutschen Teams an. Niklas Süle und Marco Reus äußerten sich dort zur anstehenden Begegnung gegen den Erzrivalen.

"Es herrscht eine sehr große Rivalität", meinte Reus in Hinblick auf das heutige Match und fuhr fort: "Weltweit freuen sich die Fans. Für uns ist es ein schönes Erlebnis, zu Hause zu spielen. Dann ist unser Ziel natürlich zu gewinnen und dem Publikum ein gutes Spiel zu zeigen."

Süle hatte dabei lobende Worte für das Team der Oranje übrig, vor allem für Verteidigerkollegen Virgil van Dijk. "Ich habe ein paar Male gegen ihn gespielt. Er hat eine extreme Präsenz. Ich musste ihn mehrmals decken, da merkt man, was das für ein Kerl ist. Wir müssen in seinen Offensiv-Aktionen extrem aufpassen", warnte der Bayern-Spieler. "Ich schaue mir im Offensivkopfball bei ihm was ab, da war ich schon mal stärker", erklärte der 24-Jährige weiter.

EM 2020: Kimmich zählt DFB-Team zum Favoritenkreis

"Klar gibt es andere gefährliche Mannschaften", sagte der Bayern-Spieler im Interview gegenüber der Süddeutschen Zeitung, "aber mit unserer Qualität zähle ich uns auch zum Favoritenkreis. Wenn ich unsere Mannschaft anschaue, sehe ich extremes Potenzial."

Kimmich sieht den nächsten Schritt des jungen DFB-Teams darin, "es konstant auf den Platz zu bekommen", wie er vor dem Duell gegen die Oranje betonte. "Wir müssen häufiger an unser Limit ran."

EM-Qualifikation: Gruppe C im Überblick