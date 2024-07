"Er ist faul, er nervt mich wirklich": Harry Kane steht in England am Pranger

Der Stürmer des FC Bayern wurde in der 110. Minute nach einer erneut schwachen Vorstellung für Ivan Toney ausgewechselt. Den Sieg der Engländer im Elfmeterschießen gegen die Schweiz (5:3) erlebte der 30-Jährige also nur von der Bank aus.

"Er sieht nicht fit aus, er ist faul, er nervt mich wirklich", polterte der frühere Tottenham-Profi Jamie O'Hara bei talkSPORT über Kane: "Ich mache mir Sorgen, dass wir einen Ronaldo in der Mannschaft haben und ihn spielen lassen müssen."

Die englische Presse ging nicht wesentlich sanfter mit dem Stürmer ins Gericht. "Es war ein träger Auftritt. Kane wirkte die ganze Zeit über einen Meter neben der Spur", schrieb Sky Sports.

Und der Guardian urteilte: "Einfach nicht der Kane, den wir kennen. Unbeweglich und unfähig, sich freizulaufen."

Kane steht bei der EM bisher bei zwei Toren. An seine grandiose Saison in München (44 Tore und 12 Assists in 45 Pflichtspielen) kann er bislang aber nicht ansatzweise anknüpfen.