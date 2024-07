"Eines der besten Tore in der Geschichte unseres Landes": Harry Kane adelt Jude Bellingham

"Das war eines der besten Tore in der Geschichte unseres Landes", sagte Kane über Bellinghams Treffer: "Jude hat gemacht, was Jude eben so macht - ein unglaubliches Tor."

England enttäuschte gegen den krassen Außenseiter über weite Strecken und lag durch einen Treffer von Ivan Schranz (25.) bis weit in die Nachspielzeit hinein zurück.

Erst in der 95. Minute rettete Bellingham die Three Lions per Fallrückzieher in die Verlängerung, wo Kane (91.) den 2:1-Siegtreffer besorgte. England trifft damit am Samstag (18 Uhr) im Viertelfinale auf die Schweiz.