"Ich verabscheue die Extreme": Nächster Frankreich-Star mit Klartext zur politischen Situation in der Heimat

"Im Alltag verabscheue ich die Extreme, ich bin eher für eine Politik der Einheit, das ist das, was Frankreich am besten repräsentiert", sagte der 24-Jährige, der derzeit mit der Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland spielt.

Tchouameni rief bei einer Pressekonferenz des Mitfavoriten am Sonntag dazu auf, bei den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli wählen zu gehen und schloss sich damit einigen seiner Mannschaftskollegen an, die sich bereits zuvor geäußert hatten. Er teile die Ansichten von Marcus Thuram und Superstar Kylian Mbappe, die seiner Meinung nach "starke Botschaften" geliefert hätten.

In Frankreich sind derzeit die Rechtspopulisten um Marine Le Pen im Aufwind. Nach ihrem klaren Sieg bei der Europawahl hatte Präsident Emmanuel Macron die Nationalversammlung aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen angekündigt.