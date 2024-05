Ohne Jadon Sancho zur EM 2024: Warum England-Trainer Gareth Southgate damit einen schwerwiegenden Fehler begeht

Jadon Sancho steht nicht im englischen Aufgebot für die EURO 2024 in Deutschland. Nationaltrainer Gareth Southgate hat sich dazu entschlossen, den Flügelspieler des BVB nicht zu berufen.

Der 23-Jährige blühte während seiner Leihe von Manchester United bei Borussia Dortmund wieder auf und verhalf dem BVB zum Einzug ins Finale der Champions League am 1. Juni in seiner Heimatstadt London gegen Real Madrid. So stark wie vor seinem Wechsel nach England war Sancho trotzdem nicht - mit drei Toren und drei Vorlagen in 20 Spielen.

Sanchos überragende Leistung im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain wird Southgate sicher noch im Hinterkopf gehabt haben, als er sich seine Gedanken machte. Doch ihn nicht einmal als Joker in dem Land und den Stadien dabei zu haben, das und die er bestens kennt, ist ein Fehler des Nationaltrainers. Sancho hätte sich trotz großer Konkurrenz seinen Kaderplatz redlich verdient gehabt.

