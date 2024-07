© getty

3. Liga, Termin Spielplan Saison 2024/25: Wann veröffentlicht DFL die Paarungen vom Eröffnungsspiel und der Spieltage?

Zwischen dem 9. und 11. Juli erscheint der Spielplan, also rund eine Woche nach der Bundesliga. Gut eine Woche später stehen dann auch die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Spieltage fest.

Bislang sind lediglich die Rahmentermine bekannt. Das Eröffnungsspiel steigt am 2. August. Die Winterpause beginnt am 23. Dezember. Am 17. Januar 2025 erfolgt der Start in die Rückrunde.

Das Saisonfinale ist auf den 17. Mai 2025 terminiert. Die Relegationsspiele finden am 23. und 27. Mai statt.