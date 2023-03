3. Liga: Ernst Middendorp holt Punkt mit SV Meppen in Elversberg

Ernst Middendorp hat sich mit einem faustdicken Überraschung im deutschen Profifußball zurückgemeldet. Der neue Coach des bisherigen Tabellenletzten SV Meppen in der 3. Liga holte durch ein 2:2 (2:1) bei Tabellenführer SV Elversberg einen Überraschungspunkt, womit Meppen die Rote Laterne abgab.

Der 64-Jährige hatte erst am vergangenen Mittwoch das erste Training bei den Emsländern als Nachfolger des entlassenen Stefan Krämer geleitet. In den vergangenen 21 Spielen hatten die Meppener nur einen Sieg gefeiert. Robin Fellhauer (13.) hatte die SVE in Führung geschossen, die Gäste schafften durch David Blacha (15.) und Christoph Hemlein (25.) die zwischenzeitliche Wende im Spiel. Manuel Feil (43.) gelang noch vor dem Pausenpfiff der 2:2-Ausgleich für den Spitzenreiter. Elversbergs Carlo Sickinger sah wegen wiederholten Foulspiels (84.) die Gelb-Rote Karte.

Von den Verfolgern feierten der VfL Osnabrück und Waldhof Mannheim jeweils Siege. Im Niedersachsen-Derby feierte der VfL einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Aufsteiger VfB Oldenburg mit Interims-Trainer Frank Löning. Ba-Muaka Simakala (43.) und Omar Traore (52.) trafen für die Osnabrücker, Oldenburg ist neues Schlusslicht.

Die Waldhöfer gewannen 3:1 (2:1) bei Neuling SpVgg Bayreuth. Fridolin Wagner (10.), Marten Winkler (38.) und Baris Ekincier (90.+2) trafen für die Kurpfälzer. Markus Ziereis (45.+2) gelang das Ehrentor für die Süddeutschen. Bayreuths Felix Weber flog wegen groben Foulspiels (88.) per Roter Karte vom Platz.

Der MSV Duisburg und 1860 München trennten sich 2:2 (0:0), womit die Sechziger trotz einer 2:0-Führung weiter auf den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci warten müssen. Viktoria Köln kam gegen den FSV Zwickau zu einem 1:1 (0:1), während Erzgebirge Aue mit 2:1 (2:0) gegen Rot-Weiss Essen gewann.

Der Hallescher FC blieb derweil am Freitag unter seinem neuen Trainer Sreto Ristic ungeschlagen. Der HFC holte beim SC Verl nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (1:2) und darf weiter vom Klassenerhalt träumen. In vier Spielen unter Ristic hat Halle nun acht Punkte geholt.