Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute Dynamo Dresden das Team von Erzgebirge Aue. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 25. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga wird am heutigen Samstag, 4. März, der 25. Spieltag mit sechs Partien fortgesetzt. Unter anderem kommt es in Dresden zum Duell zweier traditionsreicher Ostvereine.

3. Liga, Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue: Datum, Zeit, Ort, Infos

Dynamo Dresden hat heute Erzgebirge Aue zu Gast. Spielbeginn im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 14 Uhr.

Dresden ist in diesem Jahr in der 3. Liga noch ungeschlagen. Nach vier Siegen in Serie spielte Dynamo zuletzt aber zweimal hintereinander Unentschieden, was die ganz große Aufholjagd in der Tabelle etwas gestoppt hat. Als Siebter beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz sechs Punkte.

Nach drei Siegen in Folge hat sich Aue aus dem Tabellenkeller der 3. Liga verabschiedet. Um dem Abstiegskampf endgültig zu entrinnen, wäre ein weiterer Sieg nützlich.

In der Hinrunde gewann Dresden durch einen Treffer von Christian Conteh in Aue mit 1:0.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream

Dresden vs. Aue wird heute von mehreren Anbietern live übertragen. Das Ost-Duell ist eine von zwei Partien an diesem Spieltag, welches live im Free-TV gezeigt wird. Verantwortlich dafür ist der MDR (3. Programm). Auch ein kostenloser Livestream wird angeboten.

Darüber hinaus ist die Partie selbstverständlich auch im heutigen Liveangebot von MagentaSport enthalten. Der Sportsender der Telekom zeigt alle 380 Saisonspiele live und bietet zudem Konferenzen an, ist aber nur kostenpflichtig zu empfangen. Hier gibt es einen Überblick über die verschiedenen Abo-Angebote.

Die Übertagung zum Spiel Dresden vs. Aue mit Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Andreas Mann beginnt um 13.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Samstagskonferenz mit allen sechs heutigen Spielen. Das gilt auch für die angebotenen Livestreams zum Einzelspiel und der Konferenz, die Ihr auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC abrufen könnt.

Last but not least zeigt auch OneFootball das Spiel als kostenpflichtigen Livestream auf seiner Plattform.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr heute über das Spiel Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue bestens informiert. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker an, dazu gibt es auch einen Konferenzticker mit allen sechs heutigen Spielen der 3. Liga.

Hier geht's zum Liveticker Dresden vs. Aue.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

3. Liga: Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden : Drljaca - Melichenko, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Borkowski - Kutschke

: Drljaca - Melichenko, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Borkowski - Kutschke Erzgebirge Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Burger, Rosenlöcher - Schreck, Schikora - Sijaric, Nazarov, Stefaniak - Besong

