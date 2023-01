Ein Spiel steht noch auf dem Programmplan für den 20. Spieltag der 3. Liga, der TSV 1860 München empfängt zuhause Dynamo Dresden. Wir tickern die Begegnung hier für Euch mit!

Fast ist der erste Rückrundenspieltag vorbei, nicht aber, bevor der TSV 1860 München und Dynamo Dresden aufeinandertreffen. Alle Entwicklungen gibt's hier im Liveticker!

TSV 1860 München vs Dynamo Dresden 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im vergangenen Juli setzten sich die Löwen in einem wilden Duell am Ende 4:3 durch. Aktuell jedoch konnten sie jüngst erst ihren Abwärtstrend stoppen - das 3:1 über den FSV Zwickau markierte den ersten Sieg seit dem 13. Spieltag. Ähnlich sieht es bei den Gästen aus, das Team von Markus Anfang siegte am vergangenen Spieltag ebenfalls 3:1, auch hier war es das Ende einer längeren Durststrecke.

Vor Beginn: Ausgetragen wird die letzte Partie des 20. Spieltags im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Um 19 Uhr wird die Begegnung angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden.

3. Liga, TSV 1860 München vs Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

München: Hiller - Y. Deichmann, Morgalla, Belkahia, Steinhart - Rieder, Boyamba, Kobylanski, Holzhauser, Vrenezi - Lakenmacher

Hiller - Y. Deichmann, Morgalla, Belkahia, Steinhart - Rieder, Boyamba, Kobylanski, Holzhauser, Vrenezi - Lakenmacher Dresden: Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Lewald, Kulke - Will, A. Arslan, Akoto, Gogia, J. Meier - Borkowski

TSV 1860 München vs Dynamo Dresden 3. Liga heute im TV und Livestream

Die 3. Liga wird in dieser Saison von MagentaSport ausgestrahlt. Ab 18.30 Uhr geht der Pay-TV-Sender mit den Vorberichten live, pünktlich zum Anpfiff wird dann herübergeschaltet. Neben der TV-Übertragung gibt es natürlich auch einen Livestream über die Website oder App.

Solltet Ihr kein Magenta-Abo abschließen wollen, könnt Ihr auch einfach das Einzelspiel bei OneFootball buchen. So bleibt Ihr gänzlich ungebunden.

3. Liga, 20. Spieltag: Die Tabelle

Rang Team Spiele Tore Differenz Punkte 1 SV 07 Elversberg 20 49:18 31 47 2 SV Wehen Wiesbaden 20 38:22 16 40 3 1. FC Saarbrücken 20 31:18 13 36 4 SC Freiburg II 20 24:21 3 36 5 Waldhof Mannheim 20 33:32 1 35 6 TSV 1860 München 19 34:24 10 33 7 FC Ingolstadt 04 20 28:21 7 31 8 VfL Osnabrück 20 36:30 6 31 9 Dynamo Dresden 19 28:22 6 27 10 Viktoria Köln 20 29:29 0 27 11 SC Verl 20 27:27 0 27 12 MSV Duisburg 20 24:27 -3 25 13 Rot-Weiss Essen 20 25:31 -6 24 14 Erzgebirge Aue 20 22:27 -5 21 15 VfB Oldenburg 20 24:37 -13 20 16 FSV Zwickau 20 18:31 -13 19 17 SpVgg Bayreuth 20 15:34 -19 19 18 Borussia Dortmund II 20 15:29 -14 18 19 Hallescher FC 20 26:31 -5 17 20 SV Meppen 20 19:34 -15 15