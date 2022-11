Dynamo Dresden kriegt es heute in der 3. Liga mit dem FSV Zwickau zu tun. SPOX bietet das Sachsenderby zum Mitlesen im Liveticker an.

Dynamo Dresden ist bereits seit fünf Spielen sieglos, braucht also unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis. Im letzten Spieltag vor der WM-Pause geht heute es im Sachsenderby gegen den FSV Zwickau. SPOX tickert das komplette Spielgeschehen live mit.

Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden verliert langsam, aber sicher den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Will man wieder zurück in die 2. Bundesliga, müssen wieder bessere Ergebnisse her. Gegen den FSV Zwickau, der in der Abstiegszone auffindbar ist, zählt heute also nur ein Sieg. Doch genau das, ein Sieg, gelang den Dresdnern zuletzt am 9. Oktober, vor sechs Spielrunden.

Vor Beginn: Die Partie der beiden sächsischen Klubs wird um 14 Uhr angepfiffen und im Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) ausgetragen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der 3. Liga zum Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau.

Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im TV und Livestream

Magenta Sport bietet das Derby um 13.45 Uhr live an, um diese Uhrzeit meldet sich zuerst die Moderatorin Stefanie Blochwitz, später dann der Kommentator Lenny Leonhardt. Parallel dazu ist die Partie auch als Teil der Drittligakonferenz zu sehen, die insgesamt fünf Spiele überträgt. Der Zugriff auf Magenta Sport ist kostenpflichtig, solltet Ihr Kunden bei der Telekom sein, müsst Ihr jedoch weniger für das Abo bezahlen als Nicht-Kunden.

Ebenfalls kostenpflichtig ist die Übertragung des Spiels bei OneFootball - diese kostet 2,99 Euro.

Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau, 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: S. Müller - Ehlers, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - Will - C. J. Conteh, Weihrauch, Hauptmann, Kade - Schäffler

3. Liga: Die Tabelle am 17. Spieltag