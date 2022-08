TSV 1860 München vs. VfB Oldenburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt am 2. Spieltag der 3. Liga Aufsteiger VfB Oldenburg. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach einer Woche Pause, in der die 1. Runde des DFB-Pokals gespielt werden musste, geht es in der 3. Liga an diesem Wochenende wieder weiter, der 2. Spieltag steht an. Teil dieses 2. Spieltags ist die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Oldenburg, die am heutigen Samstag, den 6. August, über die Bühne geht. Der Anpfiff im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße erfolgt um 14 Uhr.

TSV 1860 München vs. VfB Oldenburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung von 1860 München gegen Oldenburg zuständig. Einer davon ist der Pay-TV-Sender Magenta Sport, der die Rechte an jedem einzelnen Drittligaspiel besitzt. Um 13.45 Uhr beginnt die Übertragung mit einer Vorberichterstattung, Martin Piller wird dann als Kommentator eingesetzt, Alexander Küpper übernimmt die Rolle des Moderatoren.

Wer Telekom-Kunde ist, kriegt Zugriff auf das Magenta-Sport-Angebot, indem er 4,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 9,95 Euro monatlich für das Monatsabo bezahlt. Das Abo ist für Nicht-Telekom-Kunden hingegen etwas teurer: 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo und 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo.

© getty 1860 München trifft am 2. Spieltag auf den VfB Oldenburg.

Bei OneFootball wird das Duell ebenfalls gezeigt. Die Kosten für den Einzelstream liegen bei 2,99 Euro.

Die Partie wird zudem auch im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt. Darum kümmern sich die beiden Sender Bayerischer Rundfunk (BR) und Norddeutscher Rundfunk (NDR).

TSV 1860 München vs. VfB Oldenburg, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr heute live mit dabei sein. Wir tickern 1860 München gegen Oldenburg live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Wechsel - Ihr verpasst nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Oldenburg.

TSV 1860 München vs. VfB Oldenburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München - VfB Oldenburg

TSV 1860 München - VfB Oldenburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 2

2 Datum: Samstag, 6. August 2022

Samstag, 6. August 2022 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: Magenta Sport, BR (Free-TV) , NDR (Free-TV)

(Free-TV) (Free-TV) Livestream: Magenta Sport, OneFootball, BR, NDR

Liveticker: SPOX

