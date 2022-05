SC Verl vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag in der 3. Liga treten mit dem SC Verl und dem MSV Duisburg zwei Nachbarn aus dem Tabellenkeller gegeneinander an. Die Hausherren wollen nach der Partie den Klassenerhalt feiern. So könnt Ihr das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben.

Gelingt dem SC Verl am heutigen Samstag, den 14. Mai das, was dem MSV Duisburg bereits gelungen ist? Die Zebras haben am vergangenen Wochenende in der 3. Liga mit einem 1:0 gegen die zweite Mannschaft den Klassenerhalt gesichert.

Verl dagegen muss noch kämpfen, hat mit seinen 39 Zählern zwei Punkte weniger auf dem Konto als der MSV (41) und will sich im direkten Duell mit den Duisburgern am 38. und damit letzten Spieltag zumindest ihren 16. Platz nicht mehr nehmen lassen. Der Vorsprung auf den FC Viktoria 1889 Berlin beträgt zwei Punkte.

Schauplatz des Schlagabtauschs zwischen Verl und Duisburg ist die Benteler-Arena, eigentlich Heimstätte des SC Paderborn. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

SC Verl gegen MSV Duisburg lässt sich heute live verfolgen - und zwar per Übertragung im TV und Livestream sowie auch im Liveticker. SPOX klärt hier auf, wie Ihr nichts verpasst.

© getty In der Hinrunde trennten sich Duisburg und Verl mit einem 2:2.

SC Verl vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Verl und den Duisburgern heute dementsprechend miterleben.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als bisherige Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

SC Verl vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Falls Ihr keine Mitgliedschaft bei MagentaSport verfügt und daran auch kein Interesse habt, dann seid Ihr hier bei SPOX richtig, falls Ihr trotzdem nichts von SC Verl gegen MSV Duisburg verpassen wollt. Wir haben nämlich einen Liveticker für Euch parat, mit dem Euch nichts entgeht.

SC Verl vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: SC Verl - MSV Duisburg

SC Verl - MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 38

38 Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Benteler-Arena, Paderborn

Benteler-Arena, Paderborn TV, Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle