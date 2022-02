Am 25. Spieltag der 3. Liga trifft der FSV Zwickau auf Kaiserslautern. Wir erklären Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem die Partie gegen Viktoria Berlin am 24. Spieltag coronabedingt verlegt wurde, geht der FSV Zwickau ausgeruht in die Partie gegen Kaiserslautern. Noch dazu konnte der FSV mit der vollen Ausbeute von sechs Punkten aus den letzten zwei Spielen eine Menge Selbstvertrauen tanken. Das braucht es auch, wenn die Zwickauer gegen den Favoriten aus Kaiserslautern Punkten wollen.

Die Gäste aus Kaiserslautern sind bereits seit dem 15. Spieltag ungeschlagen. Während dieser Serie gelangen dem Tabellenzweiten sieben Siege bei gerade einmal zwei Unentschieden. Gegen den FSV Zwickau wollen die "Roten Teufel" ihre Serie weiter ausbauen und somit dem Aufstieg wieder einen Schritt näherkommen.

FSV Zwickau vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Liga, 25. Spieltag

Liga, 25. Spieltag Datum & Uhrzeit: Februar, 14:00 Uhr

Februar, 14:00 Uhr Austragungsort: GGZ Arena, Zwickau

GGZ Arena, Zwickau TV-Übertragung: MagentaSport, SWR

© getty Johan Gomez trifft mit dem FSV Zwickau in der 3. Liga auf Kaiserslautern.

FSV Zwickau vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Ihr könnt das Duell zwischen dem FSV Zwickau und Kaiserslautern im Free-TV verfolgen. Sowohl der SWR als auch der MDR übertragen das Aufeinandertreffen zwischen Zwickau und Lautern. Parallel dazu bieten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls für die Übertragung zuständig ist MagentaSport . Der Anbieter der Telekom beginnt um 13:45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Anett Sattler wird dafür als Moderatorin eingesetzt, Andreas Mann fungiert als Kommentator.

Im Gegensatz zur ARD ist das Spiel bei MagentaSport jedoch nur mit einem Abonnement abrufbar. Wer Kunde bei der Telekom ist, bekommt das Abo ein Jahr lang gratis. Erst danach müssen Telekom-Kunden zahlen - 4,95 Euro pro Monat. Die, die keine Telekom-Kunden sind, müssen für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat oder für das Jahresabo 9,95 Euro je Monat zahlen - und das ohne Gratisjahr.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Um das Duell freischalten zu können, braucht Ihr in diesem Fall kein Abo, eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro genügt dafür.

FSV Zwickau vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls im Einsatz, wenn sich der FSV Zwickau und Kaiserslautern duellieren. In unserem Liveticker wisst Ihr stets Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker: FSV Zwickau vs. Kaiserslautern.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz am Samstag.

FSV Zwickau vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

FSV Zwickau: Brinkies - Butzen, Nkansah, Reinthaler, Schikora - Hauptmann, Könnecke, Möker, Horn - Baumann, Gomez

Brinkies - Butzen, Nkansah, Reinthaler, Schikora - Hauptmann, Könnecke, Möker, Horn - Baumann, Gomez Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Hercher, Zuck - Ciftci - Klingenburg, Wunderlich - Hanslik, Boyd

3. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag