TSV 1860 München vs. SC Freiburg II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der 3. Liga trifft der TSV 1860 München auf die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Wie Ihr die Übertragung des Spiels heute live im TV, im Livestream oder im Livesticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Kellerduell in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, den 30. Oktober, duellieren sich der TSV 1860 München und der SC Freiburg II am 14. Spieltag. Gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße ab 14.00 Uhr.

Die Gastgeber aus München dürften mit riesigem Selbstvertrauen in die Partie gehen. Unter der Woche gewann 1860 nämlich sein Pokalduell gegen den höherklassigen FC Schalke 04 mit 1:0 und steht damit im Achtelfinale des DFB-Pokals. Der Erfolg dürfte Balsam für die Seele der Fans gewesen sein. Denn in der Liga läuft es für 1860 München alles andere als gut: Zuletzt gab es nur drei Unentschieden aus den letzten drei Begegnungen. Platz 16 steht damit als Resultat in der Tabelle und die Münchener befinden sich somit nur knapp über der Abstiegszone.

Einen Platz vor 1860 in der Tabelle steht der SC Freiburg II. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams nach 13 Spieltagen. Einen Sieg gab es am letzten Spieltag, nach vier sieglosen Spielen, gegen den SC Verl. Kann der Aufsteiger am heutigen Tag gegen 1860 München nachlegen?

TSV 1860 München vs. SC Freiburg II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die 3. Liga hält in dieser Saison der Streamingdienst der Telekom, Magenta Sport. Magenta Sport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Das gilt auch für die heutige Begegnung zwischen 1860 München und dem SC Freiburg II. Anstoß der Partie ist um 14.00 Uhr.

Als Kunde der Telekom könnt Ihr das Angebot von Magenta Sport ein Jahr kostenlos testen. Nach diesem Jahr kostet Euch das Abo 4,95 Euro im Monat. Nicht-Kunden der Telekom zahlen für das Abonnement bei Magenta Sport 16,95 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahres-Abo bei Magenta Sport buchen. Das schlägt mit lediglich 9,95 Euro im Monat zu Buche.

Der Streamingdienst der Telekom bietet ebenfalls einen Livestream an, mit dem Ihr die komplette Begegnung live und in voller Länge sehen könnt.

TSV 1860 München vs. SC Freiburg II, 3. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Wein, Lang, Salger, Greilinger - Moll - Dressel, Neudecker - Lex - Mölders, Bär

Hiller - Wein, Lang, Salger, Greilinger - Moll - Dressel, Neudecker - Lex - Mölders, Bär SC Freiburg II: Atubolu - K. Schmidt, Braun-Schumacher, Rosenfelder - Tauriainen, P. Kammerbauer, Wagner, Risch - Ontuzans, Kehrer - Leopold

TSV 1860 München vs. SC Freiburg II, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Für alle, die keinen Zugriff auf Magenta Sport haben, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker der Partie an. Zum Liveticker von SPOX geht es hier lang.

