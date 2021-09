In der 3. Liga beenden heute der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II den 9. Spieltag. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Das Montagabendspiel des 9. Spieltags der 3. Liga bestreiten der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II. Welches Team merzt die Niederlage aus der Vorwoche aus? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II liegen in der Tabelle der 3. Liga vor dem Montagspiel auf den Plätzen sechs und sieben. Der heutige Sieger, sofern es einen geben wird, wird sich in der Spitzengruppe festsetzen. Aufsteiger BVB II verlor am vergangenen Spieltag gegen Magdeburg, der SV Wehen Wiesbaden musste sich Viktoria Berlin geschlagen geben.

Vor Beginn: Die letzte Begegnung des 9. Spieltags wird um 19 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Drittligapartie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II.

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Jacobsen, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt - Goppel, Iredale, Thiel

Stritzel - Mockenhaupt, Jacobsen, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt - Goppel, Iredale, Thiel Borussia Dortmund II: Drljaca - Finnsson, Papadopoulos, Dahms, Maloney, Pohlmann - Pfanne, Pherai, Taz - Tachie, Tattermusch

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute live im TV und Livestream

Wehen Wiesbaden vs. BVB II wird exklusiv von MagentaSport übertragen. Die Übertragung bei dem Bezahlsender der Telekom beginnt um 18.45 Uhr. Als Moderator ist Thomas Wagner im Einsatz, als Kommentator Mario Bast.

Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt ist MagentaSport im ersten Jahr kostenlos, danach bezahlt 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo kostet ein Monatsabo 16,95 Euro, ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

Den Livestream könnt Ihr auch am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen App oder am PC abrufen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle