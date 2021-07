3. Liga: SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute am 2. Spieltag zum Duell zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Kaiserslautern. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga sind auch in der Saison 2021/22 wieder einige namhafte Klubs vertreten. Einer davon ist der 1. FC Kaiserslautern, der am heutigen Samstag, 31. Juli, am 2. Spieltag auswärts ran muss.

3. Liga, SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern: Datum, Ort, Zeit, Infos

Der SV Meppen hat heute die Roten Teufel zu Gast. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der Meppener Hänsch-Arena. In dieser dürfen sich heute bis zu 6500 Zuschauer das Spie live vor Ort ansehen.

Meppen gegen Kaiserslautern, dieses Spiel hätte es eigentlich in dieser Drittligasaison gar nicht gegeben. Die Emsländer blieben nämlich nur in der Liga, da der KFC Uerdingen die Lizenzauflagen nicht erfüllen konnte.

Der Saisonauftakt verlief für keine der beiden heutigen Kontrahenten zufriedenstellend. Meppen unterlag beim Halleschen FC mit 1:3, die von vielen Experten als Aufstiegskandidat angesehenen Lauterer trennten sich von Eintracht Braunschweig 0:0. Heute haben beide die nächste Gelegenheit zum ersten Saisonsieg.

Begegnung: SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 31. Juli 2021

31. Juli 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Hänsch-Arena, Meppen

Hänsch-Arena, Meppen TV-Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts Samstag, 31. Juli 14 Uhr FC Viktoria Köln FSV Zwickau Samstag, 31. Juli 14 Uhr SV Meppen 1. FC Kaiserslautern Samstag, 31. Juli 14 Uhr Magdeburg SC Freiburg II Samstag, 31. Juli 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1860 München Samstag, 31. Juli 14 Uhr 1. FC Saarbrücken VfL Osnabrück Samstag, 31. Juli 14 Uhr Borussia Dortmund II Waldhof Mannheim Sonntag, 1. August 13 Uhr Türkgücü-Ataspor Hallescher FC Sonntag, 1. August. 14 Uhr Eintr. Braunschweig FC Viktoria Berlin Montag, 2. August 19 Uhr Würzburger Kickers SC Verl

3. Liga: SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Das Drittligaspiel zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar gibt es auch in dieser Saison jeden Samstag einige Free-TV-Spiele auf den 3. Programmen der ARD, Meppen gegen Kaiserslautern gehört heute nicht zu den beiden ausgewählten Spielen.

Auf eine Übertragung im TV und im Livestream muss aber niemand verzichten. MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt das Spiel live im Pay-TV. Die Kosten: 4,95 Euro pro Monat für Telekom-Kunden, 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) für Nicht-Telekom-Kunden.

MagentaSport kann zu Hause auf dem Fernseher, online auf www.magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet empfangen werden - auch der zu jedem Spiel und zu der Konferenz angebotene Livestream.

Vom Spiel Meppen gegen Kaiserslautern berichten heute ab 13.45 Uhr Moderator Tobias Schäfer und Kommentator Mike Münkel. Ebenfalls um 13.45 Uhr beginnt die Konferenz mit allen sechs Spielen des heutigen Samstags.

3. Liga: SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker

Hier geht's zum Liveticker SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 3. Liga.

3. Liga: SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Meppen: Domaschke - Osee, Fedl, Bünning, Dombrowka - Blacha, Egerer - Hemlein, Käuper, Guder - Tankulic

Domaschke - Osee, Fedl, Bünning, Dombrowka - Blacha, Egerer - Hemlein, Käuper, Guder - Tankulic 1. FC Kaiserslautern: Raab - Schad, Tomiak, Götze, Zuck - Ritter, Klingenburg - Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Huth

3. Liga: Die aktuelle Tabelle