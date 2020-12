3. Liga: Hallescher FC gegen Dynamo Dresden heute im Liveticker

Am 15. Spieltag in der 3. Liga ist Tabellenführer Dynamo Dresden bei Hallescher FC zu Gast. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch die Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: Hallescher FC gegen Dynamo Dresden jetzt im Liveticker - 0:0

1.:

Mit Anstoß für die Gäste geht es los! Beide Mannschaften laufen in ihren traditionellen Farben auf.

Vor Beginn:

Für Derbycharakter könnte heute auch der Unparteiische sorgen. Florian Heft aus Neuenkirchen im Münsterland zückte in seinen bisherigen vier Saisoneinsätzen in der 2. und 3. Liga bereits 31 Gelbe Karten, also fast acht pro Spiel.

Vor Beginn:

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Mai 2016 statt und sah keine Tore. Die beiden Duelle 2015 endeten jedoch mit 3:2-Siegen, einmal für Halle und einmal für die SGD. Von den Akteuren der letzten Begegnung steht heute nur noch Toni Lindenhahn auf dem Platz.

Vor Beginn:

Beide Trainer haben heute allerdings namhafte Ausfälle zu beklagen. Bei HFC-Torjäger Terrence Boyd reicht es nach muskulären Beschwerden unter der Woche nicht für einen Einsatz. Auf Dresdner Seite fallen Marco Hartmann und Sebastian Mai mit Knieverletzungen gar bis Jahresende aus, Markus Kauczinski stellt daher wohl wieder auf Viererkette um.

Vor Beginn:

So gehen der HFC und Dynamo in die Partie:

Halle : S. Müller - Boeder , Vucur , Reddemann , Landgraf - Papadopoulos , Nietfeld , Lindenhahn , Dehl , Derstroff - Eberwein

: S. Müller - Boeder , Vucur , Reddemann , Landgraf - Papadopoulos , Nietfeld , Lindenhahn , Dehl , Derstroff - Eberwein Dresden: K. Broll - Becker , Knipping , Ehlers - Y. Stark , Kade , Königsdörffer , Stefaniak , J. Meier - Sohm , Daferner

Vor Beginn:

Da auch Dynamo Dresden richtig gut drauf ist, kann man heute durchaus von einem Spitzenspiel sprechen. Dynamo kam letztes Wochenende zwar nicht mehr über ein torloses Remis gegen Uerdingen hinaus, katapultierte sich zuvor aber mit vier Siegen in Folge auf den Sonnenplatz der Tabelle. Sowohl in Rostock als auch in Duisburg erzielte die Kauczinski-Elf drei Tore.

Vor Beginn:

Die Niederlage in der Westfälischen Bucht soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der HFC zuvor drei Spiele in Folge zu null gewinnen konnte. Einem 1:0 bei Uerdingen folgten 2:0-Heimsiege gegen Viktoria Köln und Unterhaching. Heute, nach sechs Tagen Erholungspause, wird der HFC sicher wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Vor Beginn:

Am Ende hat wohl auch der Kräfteverschleiß eine Rolle gespielt. Die vergangene englische Woche konnte der Hallesche FC nicht mehr erfolgreich beenden, nach zwei Gegentoren in den ersten sechs Minuten verlor der HFC letztlich mit 2:4 bei Aufsteiger Verl. Für die Saalestädter war es bereits die dritte englische Woche am Stück.

Vor Beginn:

Trotz der Ausfälle der Dresdner Schlüsselspieler Mai und Hartmann rechnet HFC-Coach Florian Schnorrenberg mit einem starken Gegner: "Dresden wird das kompensieren." Dennoch sieht er auch Ansatzpunkte für sein Team: "Ob sie das auch für ihre Standards schaffen mit dem Wegfall von zwei Top-Kopfballspielern, werden die 90 Minuten zeigen."

Vor Beginn:

"Ich habe einige Dinge im Kopf, wir probieren im Training verschiedene Varianten aus. Ob und wenn ja, welche Umstellungen wir vornehmen, ist noch nicht entschieden", hielt sich Dresden-Coach Markus Kauczinski personelle und taktische Veränderungen in Halle offen.

Vor Beginn:

Los geht es im Erdgas-Sportpark in Halle heute um 14 Uhr. Die Partie steht unter der Leitung von Schiedsrichter Florian Heft aus Neuenkirchen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung zwischen dem Halleschen FC und Dynamo Dresden.

3. Liga: HFC gegen Dynamo heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Begegnung HFC gegen Dynamo im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen ist die Partie live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen. Dort werden alle Spiele der 3. Liga gezeigt.

Ausgewählte Spiele übertragen auch die Dritten Programme im frei empfangbaren Fernsehen, heute sind dies jedoch Lübeck gegen Magdeburg und 1860 München gegen Waldhof Mannheim.

Die Vorberichterstattung für die Partie Halle vs. Dynamo beginnt heute 15 Minuten vor Anpfiff mit Moderatorin Stefanie Blochwitz, durch das Spiel führt Euch Kommentator Markus Herwig. Neben der TV-Übertragung stellt Magenta Sport seinen Abonnenten außerdem einen Livestream bereit.

Halle vs. Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

3. Liga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Die Abstände in der Liga sind gering. Mit einem Sieg gegen Dresden könnte der achtplatzierte HFC bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Dynamo will den Platz an der Sonne natürlich verteidigen.