Wer zeigt / überträgt Bayern München II gegen Dynamo Dresden heute live im TV oder Livestream

In der 3. Liga steht der 3. Spieltag bevor. Heute stehen sich der FC Bayern München II und Dynamo Dresden gegenüber. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream überträgt, zeigt Euch dieser Artikel.

FC Bayern München II gegen Dynamo Dresden: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Die Bayern-Reservemannschaft empfängt am 3. Spieltag der neuen Saison zuhause in München Dynamo Dresden. Das Spiel wird um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

FC Bayern München II gegen Dynamo Dresden: Heute live im TV und Livestream

So wie für alle Spiele der 3. Liga ist auch für die Übertragung der Partie zwischen dem FC Bayern II und Dynamo Dresden MagentaSport verantwortlich. Diese startet heute bereits um 18.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Sascha Bandermann, die Rolle des Kommentatoren Alexander Klich. Als Experte wird Martin Lanig eingesetzt.

Wer Telekom-Kunde ist, darf das Angebot von MagentaSport zwölf Monate lang sogar kostenlos nutzen. Nach Ablauf der zwölf Monate kostet das Abonnement jedoch 4,83 Euro im Monat und ist nach zwei Monaten kündbar.

Nicht-Telekom-Kunden haben trotzdem auch die Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge mitzuverfolgen - nämlich für 16,53 Euro monatlich im Monatsabo oder mit dem Jahresabo für 9,70 Euro im Monat.

© imago images / Noah Wedel

FC Bayern München II vs. Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern München II: R. Hoffmann - Waidner, Lawrence, Richards, Lungwitz - M. Welzmüller, Stiller - T. Kern - Dajaku, Arp, Kühn

R. Hoffmann - Waidner, Lawrence, Richards, Lungwitz - M. Welzmüller, Stiller - T. Kern - Dajaku, Arp, Kühn Dynamo Dresden: K. Broll - Kulke, S. Mai, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Weihrauch, Will - Diawusie, Daferner, Vlachodimos

3. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Der Meister der vergangenen Drittliga-Spielzeit FC Bayern München II ist nicht gut in die Meisterschaft gestartet. In zwei Partien konnte nur ein Punkt geholt werden. Gegen den SC Verl gab es am 2. Spieltag eine 0:3-Niederlage.

Mit Dynamo Dresden steht nun der nächste schwere Gegner gegenüber. Der aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegene Kontrahent aus Dresden steht mit vier Punkten aus zwei Partien im Moment nämlich auf Platz acht.