3. Liga: FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag der 3. Liga trifft der FSV Zwickau auf Aufsteiger Türkgücü München. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Unter der Woche lieferten sich beide Teams packende Duelle, gingen aber jeweils als Sieger vom Platz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der FSV Zwickau gewann etwas überraschend bei Aufstiegsmitfavorit Dynamo Dresden mit 2:1, Türkgücü München siegte nach zwei Eigentoren kurios mit 4:3 gegen den VfB Lübeck.

FSV Zwickau vs. Türkgücü München heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü München steigt am heutigen Freitag (23. Oktober) um 19 Uhr. Es handelt sich um die einzige Drittliga-Partie an diesem Tag.

Gespielt wird in der GGZ-Arena in Zwickau. Bereits am vergangenen Wochenende wurde das Heimspiel des FSV gegen den KFC Uerdingen aufgrund der zu vielen Corona-Infektionen im Landkreis ohne Zuschauer ausgetragen. Zudem ist der Verein der Annahme, dass es aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn mache, das Stadion für 500 Zuschauer zu öffnen.

© imago images / Eibner

FSV Zwickau - Türkgücü München heute live im TV und Livestream

Die Partie des FSV Zwickau gegen Tükgücü München könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Lediglich samstags zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live in voller Länge.

Stattdessen zeigt MagentaSport die Partie live und in voller Länge. Darüber hinaus ist die Live-Berichterstattung des Pay-TV-Senders der Telekom auch im Livestream verfügbar.

3. Liga: FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Partie im Liveticker von SPOX verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen und bleibt immer auf dem Laufenden.

FSV Zwickau: Fans mit Drohung gegen Türkgücü München

Bereits vor dem vergangenen Wochenende war die Partie des FSV Zwickau gegen Türkgücü München ein Thema in den Medien. Im Internet war ein Foto der rechtsextremistischen Kleinpartei "Der III. Weg" aufgetaucht, worauf folgender Satz zu sehen war: "Wir sagen klipp und klar: Türkgücü nicht willkommen - weder in Zwickau noch in einem anderen deutschen Stadion!"

Der FSV bekannte sich daraufhin zu seinem heutigen Gegner und zeigte klare Kante gegen die eigenen "Fans". "Unser Stadion - unsere Regeln: Türkgücü München bei uns willkommen", hieß es in einem Post der Westsachsen. Die als antisemitisch und ausländerfeindlich eingestufte Gruppierung machte bereits in der jüngeren Vergangenheit mit Parolen wie "Unsere Kurve bleibt deutsch" Stimmung gegen Türkgücü München.

"Wir lassen uns von Dritten nicht für deren Propaganda missbrauchen. Es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine FSV-Fans. Die Regeln im Stadion macht der FSV und der steht für einen sportlich fairen Wettbewerb mit jedem Gegner", erklärte Jörg Schade, Bereichsleiter Sport, gegenüber der Bild-Zeitung.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag