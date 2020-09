Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln heute im TV und Livestream?

Die 3. Liga ist wieder da: Am ersten Spieltag der neuen Saison 2020/21 treffen Waldhof Mannheim und Viktoria Köln aufeinander. Wo Ihr das Spiel heute live im TV oder Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga - Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln: Anpfiff, Stadion, Ort, Schiedsrichter

Waldhof Mannheim empfängt am heutigen Montag, den 21. September, am ersten Spieltag der 3. Liga daheim Viktoria Köln. Das Spiel wird pünktlich um 19 Uhr im Mannheimer Carl-Benz-Stadion angepfiffen. Patrick Hanslbauer wird die Begegnung als Hauptschiedsrichter leiten. Seine Assistenten Simon Marx und Elias Tiedeken unterstützen ihn dabei tatkräftig an den Seitenlinien.

3. Liga - Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln: Heute live im TV und Livestream

Wer das heutige Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Viktoria Köln live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei MagentaSport genau richtig. Die Übertragung beim Pay-TV-Service der Deutschen Telekom startet rund 15 Minuten vor Anpfiff. Kamila Benschop ist dabei für die Moderation zuständig, Christian Straßburger übernimmt die Kommentatorenrolle.

Um das Spiel sehen zu können, wird das Telekom-Fußball-Paket benötigt, das neben der 3. Liga unter anderem auch beispielsweise die Frauen-Bundesliga enthält. Für Entertain-Kunden ist dieses Paket gratis, für Mobil-und Festnetzkunden ist nach zwölf kostenlosen Monaten 4,95 Euro im Monat fällig.

© imago images / Revierfoto

3. Liga - Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln im Liveticker

Wer nicht auf das MagentaSport-Angebot zugreifen kann, hat die Möglichkeit, beim Liveticker von SPOX mitzulesen.

Den Link dazu findet Ihr hier.

3. Liga - Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Waldhof Mannheim:

Bartels - Marx, Verlaat, Just, Donkor - Ünlücifci, Saghiri - Costly, Ferati, Garcia - Martinovic

Viktoria Köln:

Mielitz - Gottschling, Rossmann, Hajrovic, Holthaus - Klefisch, Klingenburg - Handle, Wunderlich, Cueto - Bunjaku

3. Liga: Die Tabelle

Mit Ausnahme der beiden heutigen Teams haben bereits alle Mannschaften ihre Einsätze des 1. Spieltags absolviert. Der Meister der vergangenen Saison, FC Bayern II, ließ im Spiel gegen Türkgücü dabei Punkte liegen.