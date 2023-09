"Das wird was": Eigengewächs Frans Krätzig begeistert beim FC Bayern München

Pflichtspieldebüt gegen den VfL Bochum, Premierentor beim DFB-Pokal-Duell mit Preußen Münster (4:0): Der 20-jährige Frans Krätzig mausert sich zur Zukunfts-Hoffnung des FC Bayern München - obwohl er im Jugendbereich nie als besonders vielversprechendes Talent galt.

Der Keeper ließ sich diesen Sommer zum Drittligisten Preußen Münster verleihen. Auch Krätzig hatte Leih-Angebote, wollte aber unbedingt in München bleiben. Bei der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals kam es dann, wie es kommen musste - und beim Duell selbst erst recht.

Beide im Januar 2003 in Franken geboren, beide in der Jugend für den 1. FC Nürnberg aktiv, ehe sie 2017 mit 14 Jahren gemeinsam zum FC Bayern München wechselten. Gemeinsam durchliefen sie dort die Jugendmannschaften, gemeinsam wohnten sie im Internat. "Beim Frans war immer der Treff, er hatte das größte Zimmer", erinnert sich Schenk heute.

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball! Ach, wie wunderbar überstrapaziert diese Floskel ist. Aber an diesem warmen Dienstagabend in Münster, da war sie einfach unausweichlich. Die nur vom Fußball geschriebene Geschichte handelte jedenfalls von zwei 20-Jährigen, von Frans Krätzig und Johannes Schenk.

© imago images

Thomas Tuchel über Frans Krätzig: "Das wird was"

Krätzig war bereits in der 11. Minute ins Spiel gekommen, weil sich Serge Gnabry bei einem Zusammenprall mit - ausgerechnet - Schenk einen Bruch des Unterarms zugezogen hatte. Bereits wenige Sekunden nach seiner Einwechslung vergab Krätzig eine erste Großchance, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwertete er dann eine Hereingabe von Joshua Kimmich zum zwischenzeitlichen 3:0, am Ende hieß es 4:0.

Ganz unabhängig vom Tor machte Krätzig in Münster einen blendenden Eindruck. Fast schon penetrant fleißig bot er sich im halblinken Mittelfeld an, bekam oft den Ball und fiel dann meist mit mutigen Aktionen auf - Dribblings, vertikalen Pässen. "Er versprüht extreme Spielfreude", lobte Sportdirektor Christoph Freund. "Ein guter Junge, super klar, ganz bescheiden, hellwach, ein sehr guter Fußballer", resümierte Trainer Thomas Tuchel: "Das wird was."

Wird das tatsächlich was? "Wenn er sagt, das wird was, dann ...", überlegte Krätzig: "... ich glaube, er hat bissl Erfahrung."