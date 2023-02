BVB - Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund beim VfL Bochum: Bei Edin Terzic scheiden sich die Geister

Borussia Dortmund zittert sich mit einem 2:1-Sieg beim VfL Bochum in das Viertelfinale des DFB-Pokals. Ein Tor mit einer besonderen Botschaft und eine Stärke, die das Team aktuell auszeichnet, ebnen den Weg zum Erfolg. Doch Trainer Edin Terzic hat nach wie vor viel zu tun. Drei Erkenntnisse zum Auftritt des BVB.

"Heute war nicht immer alles schön", analysierte Emre Can bei Sky nüchtern den Pokalfight . Viel mehr war auch gar nicht nötig. Dortmund spielte größtenteils nicht gut, setzte sich am Ende aber dennoch durch.

© imago images

Emre Can: Wichtiges Tor, wichtige Botschaft - aber was gibt er dem BVB?

Das Führungstor der Dortmunder war kurios. Manuel Riemann sprintete aus dem Tor und klärte den Ball weit außerhalb seines Strafraums viel zu hektisch. Obwohl er keinen Gegnerdruck hatte, schlug er das Spielgerät überhastet genau in die Füße von Emre Can, der an der Mittellinie schnell reagierte. Obwohl er den Ball nach eigener Aussage nicht richtig traf, kullerte er ins Tor.

Ein wichtiger Treffer in einer Phase, in der Bochum viel Druck nach vorne machte. Noch wichtiger aber ist seine Botschaft danach: Can setzte zum Jubel an und küsste dabei seinen rechten Arm. Dort war eine schwarze Binde befestigt, die den Opfern der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien gewidmet war. "Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Fußball. Was geschehen ist, zeigt, dass Fußball nicht das Wichtigste ist im Leben", wurde er anschließend vom BVB zitiert. Es sei ein "besonderes Spiel" für ihn gewesen.

Neben der deutschen Staatsbürgerschaft verfügt der 29-Jährige auch über die türkische. Vor dem Spiel hatte er einen Spendenaufruf von Ömer Toprak bei Instagram geteilt. Für Can war es ein emotionaler Moment, so wie er auch ein emotionaler Fußballspieler ist.

Geholt wurde der 37-fache Nationalspieler 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus Turin, um dem insgesamt jungen Team Halt zu geben. Can, so die Rechnung der damaligen sportlichen Leitung, verfüge über eine besondere Mentalität und internationale Erfahrung. Diese Rechnung ging nicht immer auf. Fehleranfällig, inkonstant, einfach nicht gut genug - dieser Eindruck entstand bei vielen BVB-Fans.

Im Jahr 2023 scheint es so, als würde Can mit seinem Image aufräumen wollen. Anfang des Jahres gab er sich im kicker durchaus selbstkritisch, ließ jedoch auch mit einer Aussage aufhorchen: "Ich habe im Ausland ein ganz anderes Standing, in England zum Beispiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht respektiert man meine Leistungen da anders oder mag mich als Fußballer-Typ lieber."

Unabhängig davon, wie viele Fakten und wie viel Gefühl in dieser Aussage stecken: Can ist tatsächlich ein Spielertyp, der gut zum englischen Stereotyp des "Kick and Rush" passt. Vermutlich war er auch deshalb in Bochum, einem sehr wilden und wechselhaften Spiel, so viel besser als in vielen anderen Partien. Can konnte in diesem Achtelfinal-Fight mit seinen angestauten Emotionen glänzen - und hatte sie diesmal auch über die volle Distanz im Griff.

Trotz schwieriger Anfangsphase kämpfte er sich in das Spiel und zog andere um sich herum mit. Das ist eine Qualität, die dem BVB durchaus helfen kann - mindestens in den Partien, in denen die Kontrolle fehlt. Auf der anderen Seite ist Can aber nicht nur Problemlöser, sondern eben auch Ursache. Weil er technisch und fußballerisch auf hohem Niveau limitiert ist, kann er dem Aufbauspiel der Dortmunder wenig geben. Immer wieder bewegt er sich in Räume, in denen ein Mittelfeldspieler nicht gebraucht wird.

In Bochum ließ er sich erneut zu oft in die Abwehrreihe fallen, wodurch im ohnehin schon zu schwach strukturierten Mittelfeld des BVB Personal fehlte. Und so bremst er die Spieleröffnung eher aus, als zu helfen. Die Ambivalenz von Can wird Borussia Dortmund immer wieder begleiten. Auch in Bochum waren Licht und Schatten nah beieinander.