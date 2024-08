Vincent Kompany greift knallhart durch! Leon Goretzka wohl nicht im Kader des FC Bayern München bei Pokalspiel in Ulm

Goretzka gilt in München als Verkaufskandidat, anscheinend ist für den 29-Jährigen keine tragende Rolle mehr vorgesehen. Das gilt womöglich auch für Leroy Sané oder Joshua Kimmich.

Die Bayern hatten in der laufenden Woche den Innenverteidiger Matthijs de Ligt und ihren Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui für angeblich 60 Millionen Euro plus Boni im Paket an Manchester United abgegeben.

Verkäufe waren eine Bedingung des Aufsichtsrates, um eventuell weitere Transfers tätigen zu können.

Das Duell in Ulm ist das Pflichtspieldebüt des neuen Bayern-Trainers Vincent Kompany, Nachfolger von Thomas Tuchel.