Trotz überraschend harter Arbeit gegen den FCK: Bayer Leverkusen hat seiner historischen Saison mit dem Triumph im DFB-Pokal nochmal eine neue Dimension verliehen

Xabi Alonso: "Ich brauche ein bisschen Zeit"

Der FCK zeigte ein herausragendes Spiel und hatte hier und da immer wieder sehr gute Chancen, es auf die Anzeigetafel zu schaffen. Tobias Raschl kurz vor der Halbzeitpause zum Beispiel. Oder Ragnar Ache in Durchgang zwei mit einem strammen Distanzschuss.

Von Leverkusen kam derweil nicht die Wucht, die man in dieser Saison so häufig von der Werkself gesehen hat. Dennoch war man über die gesamte Spieldauer die bessere, fast immer auch die spielbestimmende Mannschaft. Was angesichts der langen Unterzahl durchaus hoch zu bewerten ist. "Wir haben großen Teamgeist gezeigt, waren die ganze zweite Halbzeit einen Spieler weniger. Es ist ein großer Erfolg, diese Saison das Double zu erreichen", lobte Alonso.

Odilon Kossounou hatte in der 44. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Die komplette zweite Halbzeit lang musste Leverkusen also zu zehnt bestreiten. Vor allem im allerletzten Spiel einer extrem langen und unglaublich intensiven Saison natürlich kein Zuckerschlecken.

Wie aufopferungsvoll und auch clever Bayer diese Situation löste, war stark. Klar, wie gesagt, Lautern hatte auch nach der Pause noch die eine oder andere Chance. Doch Leverkusen schaffte es letztlich, den ganz großen Sturmlauf des irgendwann eben auch sehr müden FCK nicht zuzulassen.

Als Schiedsrichter Bastian Dankert das Spiel dann schließlich abpfiff, war die Erlösung bei Bayer mindestens genau so groß wie die Anspannung zuvor. Dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte ließ man auch das erste Double folgen, die Hälfte seiner insgesamt vier Trophäen hat Leverkusen in dieser Saison eingefahren. Eine Saison mit wettbewerbsübergreifend nur einer einzigen Niederlage, mit 18 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern, dessen Serie von elf Meisterschalen am Stück man in nie für möglich gehaltener Manier beendet hat.

"Ich brauche ein bisschen Zeit, um zu realisieren, was wir diese Saison geschafft haben", sagte Alonso nach der Partie. Wie man auf diese irre Leistung noch einen draufsetzen kann, damit wollte sich der 42-Jährige ganz sicher noch nicht beschäftigen. "Ich denke nicht an nächste Saison", winkte er auf eine entsprechende Frage hin lachend ab. "Pause jetzt, Urlaub."