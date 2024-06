DFB-Pokal, Auslosung 1. Runde heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen konnte sich am 25. Mai zum DFB-Pokalsieger krönen und machte damit das erste Double der Vereinsgeschichte perfekt. Nun gilt der Blick aber bereits der neuen Saison, der Spielzeit 2024/25. Die Auslosung der ersten Runde findet nämlich am heutigen Samstag, den 1. Juni, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Um 18 Uhr geht es los.

Insgesamt nehmen 64 Mannschaften am Wettbewerb teil. Dazu zählen die 36 Erst- und Zweitligisten, die vier bestplatzierten Drittligisten (ausgenommen Reservemannschaften von Bundesligaklubs) sowie 21 Landespokalsieger. Falls der Landespokalsieger bereits ein Ticket hat, rückt der Finalgegner nach.