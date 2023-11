BVB vs. TSG Hoffenheim im DFB-Pokal: Borussia Dortmund heute im Liveticker

Borussia Dortmund trifft heute Abend in der 2. Runde des DFB-Pokals auf die TSG 1899 Hoffenheim. Wir haben die Partie hier im Liveticker für Euch.

In der Bundesliga gewann der BVB vor einigen Wochen mit 3:1 bei der TSG. Wer wird sich heute durchsetzen und in die nächste Runde einziehen - die Borussia oder die Kraichgauer? Hier erfahrt Ihr es.

BVB vs. TSG Hoffenheim: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am Wochenende ließ der BVB in der Liga beim 3:3 in Frankfurt Federn, die TSG gewann dagegen mit 3:2 beim VfB Stuttgart. In der Liga trennen die beiden Teams deshalb nur noch drei Punkte.

Vor Beginn: Um 18 Uhr soll die Partie planmäßig angepfiffen werden. Austragungsort ist der Signal Iduna Park in Dortmund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Zweitrunden-Partie des DFB-Pokals zwischen Borussia Dortmund und der TSG 1899 Hoffenheim.