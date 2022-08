Der FC Bayern München duelliert sich heute in der 1. Runde des DFB-Pokals mit Viktoria Köln. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Köln endet die 1. Runde des DFB-Pokals. Das Pokalduell beginnt am heutigen Mittwoch, den 31. August, um 20.46 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln, in dem der 1. FC Köln für gewöhnlich seine Heimspiele austrägt.

Der FC Bayern München ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Ganze 21 Tore schossen die Bayern in den ersten fünf Pflichtspielen. Am vergangenen Wochenende riss jedoch die Siegesserie des FC Bayern. Gegen Borussia Mönchengladbach kam das Team von Julian Nagelsmann nicht über ein 1:1 hinaus. In der Liga bedeutet das für den Rekordmeister dennoch Platz eins, punktgleich dahinter befindet sich Union Berlin. Der FC Bayern München befindet sich also in sehr guter Frühform. Das bedeutet schwierige Voraussetzungen für Viktoria Köln.

Der Drittligist Viktoria Köln hat einen soliden Saisonauftakt hingelegt. Mit zehn Zählern befindet sich die Mannschaft von Olaf Janßen aktuell auf Rang acht der 3. Liga. Zuletzt verlor der heutige Gastgeber in der Liga jedoch gegen den SC Freiburg II, gegen den Tabellenführer TSV 1860 München spielte Viktoria Köln 1:1. Kann Viktoria Köln heute dennoch den großen Favoriten FC Bayern München ärgern?

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Pokalduell zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München seht Ihr heute live im Free-TV. Sky zeigt sich zudem für die Übertragung im Pay-TV zuständig. Darüber hinaus bieten sich Euch einige Optionen, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Die ARD überträgt am heutigen Abend Viktoria Köln vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV. Ab 20.15 Uhr seht Ihr die Übertragung des Spiels im Ersten. Für den öffentlich-rechtlichen Sender kommentiert die Begegnung Tom Bartels.

Im Pay-TV seht Ihr das Pokalduell heute auf Sky live und vollumfänglich. Dort seht Ihr die Partie auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD ab 20.15 Uhr. Wolff Fuss ist für Sky heute als Kommentator im Einsatz.

© getty Erzielt Sadio Mané heute seinen ersten Treffer im DFB-Pokal?

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream zeigt die ARD das DFB-Pokalspiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München heute ebenfalls. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr als Sky-Kunden gleich zwei Möglichkeiten, die Partie zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky seht Ihr zudem auf OneFootball. Dort könnt Ihr die Begegnung heute als Einzelstream erwerben, ganz ohne Abonnement.

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch Viktoria Köln vs. FC Bayern München in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der DFB-Pokalpartie der 1. Runde. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

