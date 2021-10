VfL Bochum vs. FC Augsburg: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Runde des DFB-Pokals steht an. Eines der acht Spiele heute ist das zwischen dem VfL Bochum und dem FC Augsburg. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: 2. Runde im DFB-Pokal - Wichtigste Infos

Am heutigen Mittwoch, den 27. Oktober, stehen sich in der 2. Runde des DFB-Pokals der VfL Bochum und der FC Augsburg in einem Duell zweier Bundesligisten gegenüber. Gespielt wird im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion, der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Der VFL Bochum geht als leichter Favorit in das Spiel. Der Bundesliga-Aufsteiger ist derzeit sehr formstark und konnte zuletzt zweimal in Folge in der Liga ohne Gegentor gewinnen. Auch in der Tabelle konnte sich der VfL auf den 14. Tabellenplatz vorschieben und hat derzeit vier Punkte mehr auf dem Konto als die Fuggerstädter. Die stecken ihrerseits in einer kleinen Krise und konnten erst einen Sieg aus neun Spielen in der Bundesliga einfahren.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Sky besitzt in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spiele des DFB-Pokals und ist deswegen auch für die Übertragung von Bochum gegen Augsburg verantwortlich. Das Einzelspiel mit Hannes Herrmann als Kommentator läuft auf dem Sender Sky Sport 5 (HD). Bei Sky Sport 2 (HD) läuft zudem ab 18 Uhr die Pokalkonferenz.

Einzelspiel und Konferenz werden darüber hinaus auch im Livestream bei Sky angeboten. Falls Ihr darauf zugreifen möchtet, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr die Partie auch im Liveticker verfolgen. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden. Auch die Konferenz gibt es bei SPOX im Liveticker.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: 2. Runde im DFB-Pokal - Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Gamboa - Masovic - Lampropoulos - Danilo Soares - Losilla - Löwen - Rexhbecaj - Blum - Polter - Asano

Riemann - Gamboa - Masovic - Lampropoulos - Danilo Soares - Losilla - Löwen - Rexhbecaj - Blum - Polter - Asano Augsburg: Gikiewicz - Iago - Oxford - Gouweleeuw - Gumny - Maier - Gruezo - Hahn - Vargas - Caliguri - Cordova

