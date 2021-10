In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft am kommenden Mittwoch Borussia Mönchengladbach auf den FC Bayern München. Wie Ihr das komplette Spiel im Free-TV, Pay-TV oder im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Fußball-Kracher in der 2. Runde des DFB-Pokals! Mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München treffen schon in der 2. Runde des DFB-Pokals zwei absolute Top-Klubs der Bundesliga aufeinander. Das Spiel wird am Mittwoch, den 27. Oktober um 20.45 Uhr, ausgetragen. Spielort ist der Borussia-Park in Mönchengladbach.

Der FC Bayern München befindet sich aktuell in einer hervorragenden Verfassung. Nach der 1:2 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause, haben die Münchener eine beindruckende Reaktion gezeigt.

Erst wurde der direkte Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen mit 5:1 abgefertigt und danach in der Champions League Benfica Lissabon mit 4:0 geschlagen. Ein Wermutstropfen ist aktuell jedoch die Corona-Situation beim FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann wurde kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet. Außerdem sind noch fünf Spieler im Bayern-Kader ungeimpft. Kann sich das auf die sportliche Lage auswirken?

Nach einem eher schwachen Saisonstart kommt Borussia Mönchengladbach aktuell etwas besser in Fahrt. Nach einem überzeugenden 3:1-Sieg in Wolfsburg folgte am vergangenen Bundesliga-Spieltag ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Auch die Verletzten-Lage in Gladbach gibt Hoffnung: Adi Hütter hofft auf die baldige Rückkehr von Marcus Thuram, Stefan Lainer und Co. Dennoch steht Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals mit dem FC Bayern München eine schwere Aufgabe bevor.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im Free-TV? So seht Ihr das DFB-Pokal-Spiel live im TV und Livestream

Der Fußball-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird am kommenden Mittwoch im Free-TV übertragen. Ausgewählte Spiele der Pokalrunden zeigt die ARD live im TV. Außerdem besitzt Sky die Rechte für alle Spiele des DFB-Pokals. Somit habt Ihr einige Optionen um diesen Kracher live zu verfolgen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München - Die Übertragung im Free-TV

Die ARD zeigt das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München live und in voller Länge am Mittwoch, den 27. Oktober. Die Übertragung im Ersten beginnt 20.45 Uhr. Bastian Schweinsteiger ist als Experte im Einsatz.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München - Die Übertragung im Pay-TV

Neben der ARD zeigt Sky die komplette Runde des DFB-Pokals live. Das Spiel zwischen Gladbach und Bayern kann in voller Länge auf Sky Sport 3 gesehen werden. Auf Sky Sport 2 zeigt der Pay-TV-Sender das Spiel in der Konferenz, zusammen mit den anderen Spielen des Abends, ebenfalls.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München - Die Übertragung im Livestream

Wer das Spiel bequem im Livestream verfolgen möchte, der kann auf einige Optionen zurückgreifen. Zum einen bietet die ARD einen Livestream ihres gesamten Programms an, und so seht Ihr dort auch die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München live.

Sky bietet ebenfalls Optionen an, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Zum einen geht das über die Sky-Go-App, als auch über das Sky Ticket. Um diese Optionen nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im Free-TV? So seht Ihr das DFB-Pokal-Spiel live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Datum: 27. Oktober

27. Oktober Wettbewerb: 2. Runde DFB-Pokal

2. Runde DFB-Pokal Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung im TV: ARD, Sky

Übertragung im Livestream: ARD, Sky

Liveticker: SPOX

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München - Die Begegnung im Liveticker

Wer das Spiel am Mittwochabend nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker des gesamten Spiels an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

