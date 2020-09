DFB-Pokal: Wann spielt der FC Bayern München in der 1. Runde?

Auch für Pokalsieger FC Bayern München hätte eigentlich am kommenden Wochenende die neue Saison im DFB-Pokal begonnen. Durch die zu geringe Pause nach dem Triple-Sieg wurde das Spiel jedoch verschoben. Auf wen die Münchner treffen und wann die Partie nun stattfindet, erfahrt Ihr hier.

Erst am 23. August bestritt der FC Bayern das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Deshalb wird die Pause für den deutschen Rekordmeister um eine Woche verlängert.

DFB-Pokal: Wann bestreitet der FC Bayern sein Erstrundenspiel?

Das Erstrundenspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Düren, den Pokalsieger Mittelrhein, findet auf Antrag des FCB erst am 15. Oktober um 20.45 Uhr statt. Ursprünglich war die Partie am 11. September angesetzt. Gespielt wird dann in der Allianz Arena.

Grund für die Verlegung ist der Sieg der Bayern in der Champions League. Dadurch "spielt der FC Bayern im September jetzt auch noch den europäischen Supercup. Mit Blick auf die individuelle Belastungsteuerung der Spieler, auch der vielen deutschen Nationalspieler beim FC Bayern, ist es auch im Sinne des gesamten deutschen Fußballs, diesen Antrag auf Spielverlegung zu genehmigen", erklärte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

DFB-Pokal: Die Spiele der 1. Runde im Überblick

Eröffnet wird die 1. Runde am Freitag, 11. September. Im Einsatz sind unter anderem die Erstligisten Mainz, Hertha BSC und RB Leipzig.

Datum Heim (Liga) Gast (Liga) 11. September, 20.45 Uhr TSV Havelse (Regionalliga Nord) 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) 11. September, 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga) Hertha BSC (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga) RB Leipzig (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr SV Todesfelde (Schleswig-Holstein-Liga) VfL Osnabrück (2. Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) TSG Hoffenheim (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr 1860 München (3. Liga) 1. FC Köln (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr FV Engers (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) VfL Bochum (2. Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr RSV Meinerzhagen (Oberliga Westfalen) SpVgg Greuther Fürth (2. Liga) 12. September, 15.30 Uhr MTV Eintracht Celle (Niedersachsen Landesliga Lüneburg) FC Augsburg (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr Union Fürstenwalde (Regionalliga Nordost) VfL Wolfsburg (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr FC Oberneuland (Regionalliga Nord) Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 12. September, 18.30 Uhr FC Ingolstadt (3. Liga) Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) 12. September, 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga Südwest) Erzgebirge Aue (2. Bundesliga) 12. September, 18.30 Uhr Karlsruher SC (2. Bundesliga) Union Berlin (Bundesliga) 12. September, 20.45 Uhr Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) Werder Bremen (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr Chemnitzer FC (Regionalliga Nordost) Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr FC Rielasingen-Arlen (Südbaden VL) Holstein Kiel (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr SC Wiedenbrück (Regionalliga West) SC Paderborn (2. Liga) 13 September, 15.30 Uhr SV Elversberg (Regionalliga Südwest) FC St. Pauli (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord) Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr SC Wiedenbrück (Regionalliga West) SC Paderborn 07 (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr Hansa Rostock (3. Liga) VfB Stuttgart (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern (3. Liga) Jahn Regensburg (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr 1. FC Schweinfurt (Regionalliga Bayern) FC Schalke 04 (Bundesliga) 13 September, 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga) 13 September, 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg (3. Liga) SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) 13 September, 18.30 Uhr Waldhof Mannheim (3. Liga) SC Freiburg (Bundesliga) 14. September, 18.30 Uhr Würzburger Kickers (2. Bundesliga) Hannover 96 (2. Bundesliga) 14. September, 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen (Regionalliga West) Arminia Bielefeld (Bundesliga) 14. September, 18.30 Uhr Dynamo Dresden (3. Liga) Hamburger SV (2. Bundesliga) 14. September, 20.45 Uhr MSV Duisburg (3.Liga) Borussia Dortmund (Bundesliga) 15. Oktober, 20.45 Uhr 1. FC Düren (Mittelrheinliga) Bayern München (Bundesliga)

DFB-Pokal: Die 1. Runde live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte für die Spiele des DFB-Pokals liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt auch in der 1. Runde alle Partien, 30 davon exklusiv. Die beiden Begegnungen des BVB und des FC Bayern sind auch im Free-TV zu sehen.

Das Spiel Duisburg gegen Dortmund am kommenden Montag überträgt neben Sky auch die ARD, das Auftaktmatch der Bayern zeigt außerdem Sport1.

DFB-Pokal: Der Zeitplan für die weiteren Runden

Auch die 2. Runde findet noch im aktuellen Kalenderjahr statt. Abgeschlossen wird der Wettbewerb wie gewohnt im Berliner Olympiastadion, wo am 13. Mai 2021 das Finale stattfindet.

Runde Datum 2. Runde 22. und 23. Dezember 2020 Achtelfinale 2. und 3. Februar 2021 Viertelfinale 2. und 3. März 2021 Halbfinale 1. und 2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

FC Bayern: Der Fahrplan für die nächsten Wochen

Der FC Bayern hat mit ersten Tests wieder die Vorbereitung aufgenommen. Aufgrund der Verlegung des Pokalspiels steht das erste Pflichtspiel in der Bundesliga an. Am 18. September wird die Saison gegen den FC Schalke 04 eröffnet.