DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Nürnberg – RB Leipzig heute im Liveticker

In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der Zweitligist 1. FC Nürnberg heute RB Leipzig. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg - RB Leipzig heute im Liveticker

Vor Beginn:

Auf Seiten der Leipziger sind Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Dayot Upamecano erst am Donnerstag von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt. Sie nahmen am Freitag am Mannschaftstraining teil. Verzichten muss Trainer Julian Nagelsmann auf Konrad Laimer, der mit Knie-Problemen auf unbestimmte Zeit ausfällt. Es bleibt abzuwarten, wie sich Leipzig nach der sehr kurzen Sommerpause präsentiert. Die Roten Bullen spielten erst vor 25 Tagen ihr Champions-League-Halbfinale gegen PSG.

Vor Beginn:

Nürnbergs Trainer Robert Klauß pocht auf das eine Ausnahmespiel seiner Mannschaft: "Von zehn Duellen würde Leipzig gegen uns wahrscheinlich neun gewinnen. Wir werden versuchen, dass am Samstag das eine Spiel ist, das sie nicht für sich entscheiden." Die Nürnberger wollen versuchen, dass die Leipziger "sich an uns etwas anpassen müssen".

Vor Beginn:

Austragungsort ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Anders als in anderen Bundesländern sind vorerst weiterhin keine Zuschauer in Bayerns Stadien zugelassen.

Vor Beginn:

Die Erstrundenpartie zwischen dem FCN und dem Champions-League-Halbfinalisten RB Leipzig wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg - RB Leipzig heute im TV und Livestream

Keines der heutigen Pokalspiele wird im Free-TV ausgestrahlt. Die Rechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Das Spiel wird zudem in einer Konferenzschaltung angeboten.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel via SkyGo auch im Livestream verfolgen. Als Nicht-Kunde gibt es die Möglichkeit, mit SkyTicket einen Monatspass zu erwerben.

Die jüngsten Begegnungen zwischen Nürnberg und Leipzig