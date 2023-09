Rudi Völler vollbringt die Auferstehung des DFB-Teams: Was beim Sieg gegen Frankreich auffiel

Man mag es kaum glauben, aber das DFB-Team zeigte unter Interimstrainer Rudi Völler gegen Frankreich tatsächlich eine ansehnliche Leistung, gewann ein Fußballspiel (2:1) und begeisterte sogar die Fans. Wie es dazu kam - und welche erleichternden Umstände und Fakten nicht übersehen werden sollten.

In der Schlussphase schloss Leroy Sané zunächst einen Konter zum 2:0 ab, dann erzielte Antoine Griezmann per Elfmeter das Anschlusstor. Dabei blieb es, Deutschland holte den ersten Sieg seit einem 2:0 gegen Peru im März . Bejubelt von den Fans drehte das DFB-Team eine Ehrenrunde. "Dieses Glücksgefühl, das tut gut", sagte Völler.

Als wäre nichts gewesen dominierte eine aus dem gleichen Kader rekrutierte deutsche Mannschaft drei Tage nach der beschämenden 1:4-Niederlage gegen Japan den Vize-Weltmeister Frankreich zunächst nach Belieben. Energische Zweikampfführung, Spielfreude, hohes Pressing, ohne dabei die Restverteidigung zu vernachlässigen. Hacke Emre Can, Hacke Leroy Sané, ein hübscher Doppelpass, eine schöne Hereingabe. Thomas Müller! Tor!

Die verkorkste WM in Katar, durch die neulich erschienene Amazon-Doku frisch ins Gedächtnis gerufen? Vergessen! Vier Niederlagen und ein Remis aus den vergangenen fünf Testspielen gegen mittelklassige Gegner? Vergessen! Häme und Pfiffe der eigenen Fans? Vergessen! Fehlendes Selbstvertrauen? Vergessen! Bundestrainer Hansi Flick? Vergessen! Bling-bling, alles vergessen!

Als sich die deutsche Nationalmannschaft im Dortmunder Stadion gerade für das Testspiel gegen Frankreich aufwärmte, legte der Stadion-DJ "Augenbling" von Seeed auf. Das Lied handelt davon, wie eine neue Liebe auf einen Schlag alles ändert - egal, wie verheerend die Situation auch ist: "Deine Augen machen bling-bling und alles ist vergessen." Dieses Lied passte ganz wunderbar zu diesem erstaunlichen Abend in Dortmund: Rudis Augen machten bling-bling und bei den Spielern war anscheinend alles vergessen.

© imago images

Rudi Völler: Einfachheit und ein geglücktes Experiment

Wie hat Völler diese Auferstehung bloß vollbracht? Jonathan Tah lobte "Rudis Präsenz, seine Ansprache, sein Selbstverständnis". Das Zusammenspiel mit seinen beiden Adjutanten, dem impulsiven Sandro Wagner und dem analytischen Hannes Wolf, schien stimmig. Die beiden Führungsspieler Marc-André ter Stegen und Thomas Müller betonten unterdessen unisono, dass die Trainer in ihrer kurzen Trainingsarbeit den Fokus auf die Basics gelegt haben.

"Es wurde nicht gezaubert. Wir haben uns auf relativ einfache Punkte verständigt", sagte Müller. Ter Stegen ergänzte: "Wir wollten eine Struktur haben, die relativ einfach ist. Manchmal ist es besser, die Einfachheit in Perfektion zu bekommen, statt viel zu machen." Diese Sätze implizieren gleichzeitig: Flick hat es den Spielern wohl etwas zu kompliziert gemacht.

Vorgeworfen wurden Flick zuletzt vor allem dessen nicht enden wollenden personellen Experimente, die reihenweise scheiterten. Zur Wahrheit gehört aber: Gegen Frankreich experimentierte auch Völler, indem er Jonathan Tah auf die für ihn ungewohnte Position des Rechtsverteidigers stellte. Dieses Experiment glückte jedoch und bei geglückten Experimenten beklagt sich bekanntlich niemand, stattdessen gelten sie gemeinhin als innovativ.

Generell agierte die neuformierte Viererkette bestehend aus Tah, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Benjamin Henrichs erstaunlich souverän. Die von der Flick-Ära bekannten Abstimmungsprobleme blieben aus, genau wie folgenschwere individuelle Schnitzer. Perfekt funktionierte auch eine andere Völler-Maßnahme, die in der Vergangenheit sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft regelmäßig gescheitert ist: Thomas Müller in der Rolle des Mittelstürmers. Der seit Mittwoch 34-Jährige gab den Pressing-Initiator und erzielte das wichtige 1:0. "Defensive Stabilität" und Müller als "Kommandeur" hatte sich Völler vor Anpfiff erhofft. Gesagt, getan.