DFB - Noten und Einzelkritiken vom Testländerspiel gegen Frankreich: Müller bewirbt sich für Stammelf - neuformierte Abwehr überzeugt

Die deutsche Nationalmannschaft hat den Restart unter Rudi Völler geschafft: Gegen Vize-Weltmeister Frankreich gab es in Dortmund ein knappes, aber verdientes 2:1. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Marc-André ter Stegen Hatte in der ersten Halbzeit lange nichts zu tun, war dann bei Tchouamenis Kopfball zur Stelle. Parierte im zweiten Durchgang dann auch dessen Distanzschuss (57.) und Griezmanns Abschluss (82.) sicher. Wieder gute Leistung. Note: 2,5.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Jonathan Tah Dem Leverkusener merkte man überhaupt nicht an, dass er auf ungewohnter Position rechts in der Viererkette spielte. Tah präsentierte sich sehr zweikampfstark, ließ kaum etwas zu über seine Seite. Darüber hinaus auch extrem ballsicher, spielte einige clevere Pässe - und leitete mit seinem abgefangenen Ball dann noch das 2:0 ein. Note: 2.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Niklas Süle Ein souveräner und unaufgeregter Auftritt des Dortmunders. Fehlerlos im Passspiel, spielte einfach. Im Zweikampf dazu aufmerksam. Note: 3.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Antonio Rüdiger Hatte Glück, dass sein Einsatz gegen Kolo Muani in der ersten Halbzeit nicht zum Elfmeter führte. Ansonsten mit gutem Spiel, meist aufmerksam im Eins-gegen-Eins und stark in der Luft. Note: 3.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Benjamin Henrichs Starke Vorarbeit zum 1:0, auch ansonsten immer wieder mit mutigen Aktionen nach vorne. Hatte zudem guten Zugriff auf Coman, ließ den Bayern-Star nur selten mal vorbei. Note: 2,5.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Emre Can Starker Auftritt von Can! Hatte viele wichtige Ballgewinne rund um den eigenen Strafraum, war aggressiv und trat viel präsenter auf als noch gegen Japan. Antizipierte die Passwege der Franzosen immer wieder gut und ging dazwischen. Und wenn die Außenverteidiger doch mal ausgespielt wurden, war Can meist zur Stelle und rückte nach außen. Zudem sehr ballsicher und mit ein paar feinen Aktionen im Passspiel. Note: 2.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Ilkay Gündogan Machte vor dem 0:1 genau das, was er am Montag auf der PK gefordert hatte: Erkämpfte einen verlorenen Ball am eigenen Sechzehner stark zurück und leitete damit den Angriff zum Tor ein. Agierte in einer tieferen Rolle als gegen Japan, spielte einige kluge Pässe. Musste dann schon nach rund 25 Minuten leider angeschlagen ausgewechselt werden. Völler sprach nach der Partie von einer Beckenprellung. Note: 3.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Serge Gnabry Vor allem in der Anfangsphase im Vergleich zum Japan-Spiel nicht wieder zu erkennen, wirkte wie befreit. War mit klugem Pass in den Lauf von Henrichs entscheidend an der Entstehung des 1:0 beteiligt, hätte kurz darauf nach starkem Dribbling beinahe früh auf 2:0 gestellt (9.). Nach den ersten 20 Minuten dann zwar nicht mehr so auffällig, aber dennoch noch mit ein paar guten Aktionen und stets mit Disziplin in der Arbeit nach hinten. Note: 3.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Florian Wirtz Hielt in der Entstehung des 1:0 gut den Ball auf rechts und schob die Spielverlagerung an. Ließ dann auch clever Henrichs' Flanke zu Müller durch, damit der Bayern-Star treffen konnte. Auch abgesehen von diesen beiden wichtigen Aktionen mit einem guten Spiel: Extrem spielfreudig, erkannte oft die freien Räume, gefiel mit seiner Klasse am Ball. Hatte in Hälfte zwei dann noch die Chance, selbst zu treffen (67.). Note: 2,5.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Leroy Sané Auch Sané sprühte vor allem zu Beginn vor Tatendrang, probierte viel. Agierte später dann nicht immer ganz glücklich - bis er eine ordentliche Leistung mit seinem eiskalten Abschluss zum 2:0 noch etwas besser machte. Verschuldete dann allerdings mit einer ungestümen Aktion den Elfmeter zum französischen Tor. Note: 2.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Thomas Müller Bei seinem Tor handlungsschnell, wie man ihn kennt - und natürlich mit eiskaltem Abschluss. Nicht nur wegen des Treffers wahrscheinlich bester Spieler auf dem Platz. Provozierte immer wieder französische Ballverluste mit cleverem Anlaufen, spielte schlaue Pässe, war immer gut im Kombinationsspiel integriert und strahlte auch noch ein paar weitere Male Gefahr im Strafraum aus. Note: 2.