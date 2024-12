"DFB duckt sich weg und klatscht artig Beifall": Fan-Bündnis mit deutlicher Kritik zu Saudi-Arabien-Votum

Der Weltverband FIFA verkomme unter Präsident Gianni Infantino "mehr und mehr zu einer autokratischen One-Man-Show, und der DFB duckt sich weg und klatscht artig Beifall", teilte das Bündnis "Unsere Kurve" auf SID-Anfrage mit. Dies sei "beschämend".

Beim virtuellen FIFA-Kongress am Mittwoch werden die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 im Doppelpack - dem Vernehmen nach per Akklamation - vergeben, für beide Turniere gibt es nur eine Bewerbung. Der DFB will zustimmen, dies habe das Präsidium "einstimmig" entschieden, teilte DFB-Chef Bernd Neuendorf am Freitag mit. Eine Ablehnung der Bewerbung aus dem wegen der Menschenrechtslage viel kritisierten Königreich Saudi-Arabien sei "reine Symbolpolitik".

"Unsere Kurve" sieht das Problem "nicht allein" im Abstimmungsverhalten des DFB in der kommenden Woche. Es liege auch darin, "dass Bernd Neuendorf als Mitglied des FIFA-Councils jede Entscheidung mitgetragen hat. Etwa, als es darum ging, doch wieder eine Doppelvergabe zu ermöglichen", sagte Sprecher Dario Minden.