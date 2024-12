"Es gab keine einzige Stimme, die gesagt hat, dass wir hier falsch unterwegs sind": DFB stimmt für die WM 2034 in Saudi-Arabien

Bernd Neuendorf ist "nicht dafür, dass wir uns als DFB international isolieren"

Würde der DFB sich gegen Saudi-Arabien stellen, "hätten wir uns aus dem Spiel genommen", argumentierte Neuendorf: "Wir müssen mit der FIFA darauf hinwirken, dass sich die Situation in Saudi-Arabien, was Menschenrechte und Nachhaltigkeit betrifft, verbessert." Der DFB-Präsident bezeichnete die Menschenrechtslage in dem Königreich als "kritisch" und als "nichts, das wir beschönigen".

Er sei mit Blick auf das Abstimmungsverhalten aber "nicht dafür, dass wir uns als DFB international isolieren". Zudem müsse sich der Verband fragen: "Was können wir in unserem Kosmos leisten? Wir dürfen uns nicht überheben." Eine Ablehnung der Bewerbung aus Saudi-Arabien sei "reine Symbolpolitik". Und: Man müsse sehen, dass es "in weiten Teilen der Welt" einen anderen Blick auf das Land gebe als in Deutschland. "Damit müssen wir klarkommen."

Insbesondere die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien sorgt für Diskussionen. Erst in dieser Woche erhob Human Rights Watch in einem neuen Bericht erneut schwere Vorwürfe. Darin geht es um Zwangsarbeit, exorbitante Anwerbegebühren, grassierenden Lohndiebstahl oder unzureichenden Schutz vor extremer Hitze. Auch Beschränkungen bei der Verlegung von Arbeitsplätzen und nicht untersuchte Todesfälle von Arbeitern werden dokumentiert. Die Situation in dem Land, dem der Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 vorgeworfen wird, wird teilweise noch kritischer als vor der WM 2022 in Katar beschrieben.