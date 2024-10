U21: Debütant Paul Wanner und Maximilian Beier ersetzen Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko

© imago images

Moukoko? Priorität liegt auf "Entwicklung zur Stammkraft in Nizza"

Der Fünffach-Torschütze aus den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen der DFB-Auswahl in Israel (5:1) und Estland (10:1) steht verletzungsbedingt ebenso nicht zur Verfügung wie Toptorjäger Moukoko. "Mit Youssoufa bin ich im vertrauensvollen Austausch, und er ist und bleibt für uns ein wichtiger Spieler. Absolute Priorität hat im Moment seine Entwicklung zur Stammkraft in Nizza", sagte Di Salvo.

Die U21 führt die Tabelle der Quali-Gruppe D mit 22 Punkten an. Ein Sieg gegen die stärksten beiden Gruppengegner Bulgarien am 11. Oktober (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Regensburg oder beim Zweitplatzierten Polen am 15. Oktober (17 Uhr/ProSieben MAXX) in Lodz würde reichen, um das Ticket für die EM-Endrunde in der Slowakei sicher als Gruppenerster zu lösen.