FC Bayern München: Paul Wanner im Höhenflug! Braucht der FCB überhaupt Florian Wirtz?

© getty

Paul Wanner: Nicht einer unter vielen

Sein Problem: In den letzten Jahren haben es viele spielstarke Zehner in den Spitzenfußball geschafft. Allein in Deutschland sind Jamal Musiala und Wirtz die jüngsten Beispiele. Das liegt auch daran, dass sich der Fußball in Europa taktisch wieder mehr auf die Halbräume und den typischen Zehnerraum konzentriert und nicht nur auf schnelle und dribbelstarke Außenspieler.

Auch wenn Wanner erst am Anfang seiner Karriere steht, muss er sich aber keine großen Sorgen machen. Denn eines unterscheidet ihn dann doch stark von vielen anderen Talenten und Profis: Der Faktor Zeit scheint ihn nicht negativ zu beeinflussen.

Was ist damit gemeint? Im Fußball geht es vorrangig um Zeit. Einen Pass bekommen nahezu alle Zehner auf diesem Niveau hin. Technisch begabt sind viele ohnehin. Was aber die Weltspitze vom Rest unterscheidet, ist die Qualität, innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde Räume zu erkennen und erfolgreich zu bespielen, die dem Team weiterhelfen.

Unter Gegnerdruck Entscheidungen zu treffen, ist mit das Schwerste im Fußball. Wanner aber scheint damit umgehen zu können. Seine Entscheidungsfindung ist sehr gut, seine Übersicht sorgt nicht selten für Begeisterung. Denn Wanner kann Pässe spielen, die manch Zuschauer selbst in einem Standbild vor dem Fernseher nicht vorhersagen würde.

Das mag sich fast schon überschwänglich lesen für jemanden, der bisher nur für Elversberg überzeugte und bei Heidenheim seine ersten Bundesliga-Schritte geht. Doch schon im Jugendbereich zeigten sich Trainer, Beobachter und Scouts beeindruckt von dieser Qualität.