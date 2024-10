"Das war so nicht absehbar": Jamie Leweling sorgt für Erstaunen - Hansi Flick sei Dank

© getty

Leweling: Ghanas "Hoffnung für die Zukunft"

Dabei schien der Verband den Kampf um das Talent schon verloren zu haben. Im Herbst 2020 war der gebürtige Nürnberger, damals bei Greuther Fürth aktiv, von Ghana für die Spiele in der Afrika-Cup-Quali gegen Sudan nominiert worden.

"Er ist ein junger Mann, dessen Name in aller Munde ist und der das Interesse vieler Top-Teams geweckt hat", schwärmte Nationaltrainer Charles Akonnor und nannte Leweling eine "Hoffnung für die Zukunft".

Die liegt nun aber beim DFB - auch, weil Leweling den Ghanaern damals höflich absagte. Worauf sich Nagelsmann freuen darf? VfB-Trainer Sebastian Hoeneß lobte zuletzt Lewelings Torgefährlichkeit, seine Schnelligkeit und Körperlichkeit, der Flügelstürmer sei "sehr schwer zu verteidigen".

Die Berufung sei "sensationell" für Leweling, sagte Hoeneß bei der VfB-Pressekonferenz am Freitag: "Ich wusste, dass er in den Überlegungen von Julian eine große Rolle spielt. Jamie hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem zuletzt Top-Leistungen gebracht. Das war so nicht absehbar, als er damals zu uns kam."