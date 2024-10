"Jetzt jammer‘ nicht rum": Thomas Müller macht sich bei DFB-Abschied über zwei Weltmeister lustig

Thomas Müller will sich "nicht selbst allzu hoch hängen"

Während Mertesacker erst nach seinem Karriereende mit Auftritten bei Fußball-Übertragungen begann, legte Kramer bereits während seiner aktiven Laufbahn los (2018). Der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach ist seit Sommer vereinslos.

Müller hingegen besitzt noch einen Vertrag bis 2025 beim deutschen Rekordmeister.

Mit insgesamt 131 Länderspielen belegt der 35-Jährige hinter Lothar Matthäus (151) und Miroslav Klose (137) Platz drei in der Liste von Deutschlands Nationalspielern.

Dennoch bleibt Müller diesbezüglich bodenständig. "Wenn ich dann auch an die anderen denke, an Ilkay (Gündogan; Anm d. Red.), Manu (Neuer; Anm. d. Red.), an Toni (Kroos; Anm. d. Red.), an all die anderen wie Mats Hummels, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger. Das sind natürlich alles Welt-Karrieren. Da will man sich natürlich nicht selbst allzu hoch hängen - da waren andere auch nicht ganz schlecht, ohne die man es selbst auch gar nicht so ins Rampenlicht geschafft hätte", sagte er.