DFB-Team: Deutschland Nationalmannschaft vs. Niederlande in der Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In den bisherigen drei Spielen blieb die deutsche Nationalmannschaft ungeschlagen. Erst am vergangenen Freitag siegte das DFB-Team mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina und behauptete damit den Spitzenplatz in Gruppe A3.

Vor Beginn: Um 20.45 Uhr wird die heutige Begegnung in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Spiel zwischen Deutschland und der Niederlande am vierten Spieltag der Nations League!