Paukenschlag! Kapitän Ilkay Gündogan tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück

Ilkay Gündogan: Großes Lob von Rudi Völler

Sein erstes Länderspiel hatte der gebürtige Gelsenkirchener in der EM-Qualifikation am 11. Oktober 2011 gegen Belgien bestritten. Mehrere schwere Verletzungen kosteten ihn viele Partien und große Turniere. Beim WM-Triumph 2014 in Brasilien fehlte er wegen einer Wirbelsäulenverletzung, die WM 2016 in Frankreich erlebte er wegen einer Knieverletzung nur als Zuschauer.

2018 und 2022 nahm er mit Deutschland an den Weltmeisterschaften teil, auch 2021 spielte er die europaweite EM mit dem DFB-Team. Bevor ihn Flick im September 2023 zum Kapitän machte, hatte Gündogan schon in vier Länderspielen die Binde des Spielführers getragen.

"Seine Intelligenz hat mich immer wieder fasziniert und begeistert, genauso seine Sicherheit am Ball, seine klugen und klaren Zuspiele", sagte Nagelsmann: "Er hat häufig selbst geglänzt, noch häufiger hat er andere in der Nationalmannschaft glänzen lassen. Sein feiner Fuß wird uns fehlen, seine guten Ideen."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler lobte Gündogan als "großartigen Fußballer" mit "einzigartigen Fähigkeiten am Ball" und "großer Spielintelligenz". Er sei "auf und neben dem Platz ein vorbildlicher Kapitän" gewesen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte "seine besondere, fast stille Art, die Menschen zusammenzuführen, hat ihn für mich auch ohne Titel zu einem großen Kapitän gemacht."