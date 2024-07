"Eine zweifelhafte Situation": Marc Cucurella spricht über Deutschlands Elfmeter-Wut - Klartext von Schiri-Legende

© getty

Markus Merk über Marc Cucurella: "Fahrlässig"

Der ehemalige Schiedsrichter Dr. Markus Mark bewertete die Szene ganz anders. "Für mich persönlich ist es ein ganz klarer Strafstoß. Zwei Dinge sind für mich entscheidend. Welche Intension verfolgt ein Spieler? Die Intension von Cucurella war ganz klar: Ich will diesen Schuss von Musiala blocken. Das ist ähnlich wie bei einer Grätsche. Treffe ich den Ball, ist es kein Foul. Treffe ich den Gegenspieler, ist es ein Foul. Wenn man Cucurellas Körperhaltung betrachtet, dann sieht man, dass er sich in Richtung des Balles neigt. Dadurch wird das Handspiel für mich fahrlässig", sagte Merk im Sport1-Doppelpass.

Und der 62-Jährige ergänzte: "Der zweite Punkt - und da bin ich Julian Nagelsmann sehr dankbar, weil ich das seit über zehn Jahren auch schon sage, ist: Wir müssen bei Strafstoßsituationen auch immer die Wirkung betrachten. Dieser Schuss war mit größter Torgefahr verbunden, deshalb war es ein klarer Strafstoß."

Spanien trifft im Halbfinale nun am Dienstag, den 9. Juli, in der Allianz Arena in München auf Frankreich. Daran wird auch eine ins Leben gerufene und von über 300.000 Menschen unterschriebene Petition, die ein Wiederholungsspiel fordert, nichts mehr ändern.