"Sehe nur einen": Trainer-Legende nennt möglichen Nachfolger für Ilkay Gündogan als DFB-Kapitän

"Aus dieser Mannschaft sehe ich im Grunde nur Robert Andrich, der eine Verantwortungsrolle übernehmen könnte. Wenn er die nächsten zwei Jahre bei Leverkusen weiter oben mitspielt und international dabei ist, dann hat er genügend Erfahrung gesammelt, damit er auch bei einer Weltmeisterschaft eine große Rolle spielen kann", sagte Magath bei At Broski - Die Sport Show.

Andrich war bei der abgelaufenen Heim-EM unter Bundestrainer Julian Nagelsmann einer der Schlüsselspieler. Der 29-Jährige stand in vier der fünf Spiele des DFB-Teams in der Startelf. Lediglich im Viertelfinale gegen Spanien nahm er zunächst auf der Bank Platz, wurde zur Halbzeit dann aber für Emre Can eingewechselt.

Bei Gündogan ist noch unklar, ob er seine Karriere im DFB-Dress fortsetzen wird. Nagelsmann deutete nach dem Ausscheiden gegen Spanien allerdings an, dass er den 33-Jährigen auch weiterhin als festen Bestandteil der Nationalmannschaft einplane.