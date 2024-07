"Ich muss mich revidieren": Lothar Matthäus zieht Kritik an Schiedsrichter Anthony Taylor zurück

"Auch ich habe vor einem Millionen-Publikum gesagt: Das ist ein klarer Elfmeter. Aber wenn man verfolgt, was der Schiedsrichter-Obmann vor dem Turnier an die Unparteiischen ausgegeben hat, muss ich mich revidieren. Dann kann man verstehen, warum Anthony Taylor nicht Elfer gegeben hat. Die Hand von Marc Cucurella hing schlaff herunter", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für sport.de.

Spaniens Cucurella hatte in der Verlängerung einen Schuss von Jamal Musiala mit der Hand abgeblockt. Die Meinungen, ob der englische Schiri Taylor auf Elfmeter hätte entscheiden müssen oder nicht, gehen seither auseinander.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und Schiedsrichter-Legende Dr. Markus Merk war es beispielsweise ein Strafstoß, für Stefan Effenberg und Cucurella selbst nicht.