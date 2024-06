14 Jahre Manuel Neuer: Jetzt sind die Torhüterdiskussionen unausweichlich

© Getty

Bekommt Deutschland in Zukunft ein Torhüterproblem?

Doch das gilt am Ende für jeden der Torhüter im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Auch ter Stegen agiert im Trikot des FC Barcelona nicht immer fehlerfrei und er hat in der katalanischen Metropole auch seine Kritiker. Zudem hat er sich im Nationaltrikot nicht immer von seiner besten Seite gezeigt.

Viele realistische Alternativen gibt es momentan jedoch ebenso nicht. Stefan Ortega konnte bei der Mehrheit seiner Einsätze für Manchester City überzeugen, ist aber eben nur der Ersatzmann für Ederson. Der einstige U21-Europameister Odysseas Vlachodimos stand am Freitag auf der anderen Seite des Feldes und hat zudem bei Nottingham Forest noch nicht Fuß gefasst. Jüngere Keeper in Deutschland müssen erst noch reifen.

So schlittert Deutschland so langsam in Richtung eines Torhüterproblems. Etwas, das in der Vergangenheit undenkbar schien.

Immer gehören Kontroversen rund um die Torwartposition zu Heimturnieren wohl dazu. Man erinnere sich an das Duell zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn 2006 und den legendären Handshake vorm Elfmeterschießen gegen Argentinien. Vielleicht sehen wir Ähnliches von Neuer und ter Stegen bei der EM.