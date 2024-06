DFB-Team zwischen Testspielen und EM 2024: Drei wichtige Erkenntnisse für das Turnier

© getty

DFB-Team: Konteranfälligkeit ist die zentrale Herausforderung

Im ersten Durchgang gegen Griechenland machte Nagelsmann vermutlich einige Kilometer an der Seitenlinie. Immer wieder lief er auf und ab, zur Bank und zurück zur Seitenlinie. Er gestikulierte wild, schrie in Richtung seiner Spieler und wirkte dem Spielverlauf entsprechend alles andere als zufrieden. Ein Grund dafür: Die vielen Ballverluste. Außer Toni Kroos gab es keinen Spieler auf dem Feld, der in der Lage war, dem etwas höheren Mittelfeldpressing der Griechen Souveränität und Ballsicherheit entgegenzusetzen.

Ob die Meister Jonathan Tah und Robert Andrich, die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt oder Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger: Sie alle hatten Momente der Unsicherheit. Der eine mehr, der andere weniger. Fakt ist aber: Sowohl die Ukraine als auch Griechenland wurden zu oft eingeladen. Zu oft lief man sich im Zentrum fest, zu oft wählte man eine Risikovariante, obwohl man selbst als Mannschaft nicht gut positioniert war.

Nicht gut positioniert bedeutet im System von Nagelsmann: Nicht engmaschig genug. Mal rückten die Verteidiger in Ballbesitz nicht schnell genug auf, um nah an ihren Gegenspielern zu sein, falls Deutschland den Ball verliert. Mal gab es technische Fehler. So spielte Tah in der ersten Halbzeit einen Ball unbedrängt ins Aus, während Füllkrug im zweiten Durchgang einen Seitenwechsel jenseits von allen Mitspielern ins Niemandsland schoss. Beide Szenen waren nicht dramatisch, blieben sie doch unbestraft.

Anders war das beim Querpass von Florian Wirtz, der gegen Griechenland völlig unnötig durchs komplette Zentrum und schließlich in die Beine der Griechen rollte. Risikoabwägung im Spielaufbau und die richtige Struktur sind die größten Themen vor der Europameisterschaft. Daran könnte der Erfolg dieses Teams hängen.