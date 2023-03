DFB-Team: Bundestrainer Hansi Flick nominiert fünf Debütanten

Hansi Flick hat für den Neustart der Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel fünf Debütanten nominiert. Prominente Namen wie Leroy Sané, Thomas Müller und Antonio Rüdiger fehlen gegen Peru und Belgien im Kader.

Hansi Flick sichtete nach der Präsentation seiner Kader-Überraschungen schon die Talente von Übermorgen. Der Bundestrainer erfreute mit seinen Anweisungen am Freitagnachmittag zwei aufgeregte Kinderteams bei einer Übungseinheit auf dem DFB-Campus in Frankfurt - das Projekt "Jugend forscht" hatte er zuvor auch für den Neustart der schlingernden Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel ausgerufen.

"Es ist unsere Aufgabe, dass wir Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen. Neue Einflüsse sind wichtig, damit eine Mannschaft lebt und sich entwickelt", sagte Flick über sein 24er-Aufgebot für die Länderspiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln). Nur 15 der 26 Spieler der verkorksten Endrunde in Katar sind dabei: "Die WM ist abgehakt, wir schauen nach vorne."

Für eine erfolgreiche Zukunft nominierte Flick die fünf Debütanten Josha Vagnoman (Stuttgart), Marius Wolf (Dortmund), Mergim Berisha (Augsburg), Kevin Schade (Brentford) und Felix Nmecha (Wolfsburg), denen er "Raum und Zeit" für die Entwicklung geben will. "Wir müssen sie fördern", sagte Flick mit Blick auf seinen aufgeklappten Laptop am Holztisch. Es seien teils junge Spieler, "die der Mannschaft Unbekümmertheit geben".

Diese soll auch Florian Wirtz 15 Monate vor der Heim-EM wieder in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bringen. Der Leverkusener hatte die WM aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst und gilt neben Kai Havertz und Jamal Musiala als größter Hoffnungsträger. Wenn diese Spieler am Ball seien, gehe "ein Raunen durchs Stadion", so Flick.

© getty Hansi Flick hat seinen Kader für die ersten Länderspiele seit dem deutschen Vorrundenaus bei der WM in Katar nominiert.

DFB-Team - Flick: "Wir sind in der Bringschuld"

Auch wenn prominente Namen wie Thomas Müller, Leroy Sané oder Antonio Rüdiger erst einmal eine Pause bekommen, soll der viermalige Weltmeister die erkaltete Liebe der Fans wieder entflammen. "Wir sind in der Bringschuld", betonte Flick. Trotz des Verzichts auf etablierte Spieler lebe die Mannschaft "von einem stabilen Kern". Er glaube daher schon, "dass wir viel Erfahrung drin haben". Nach einer Phase der Experimente bis Juni will Flick aber schnell seine Stammelf für die EM finden.

So wird Joshua Kimmich in Abwesenheit des verletzten Torhüters Manuel Neuer das DFB-Team wohl als Kapitän aufs Feld führen, Marc-Andre ter Stegen soll in beiden Spielen im Tor stehen. "Das werden wir mit den Torhütern aber noch besprechen", sagte Flick, der auch Emre Can nach längerer Pause etwas unerwartet nominierte: "Die letzten Spiele waren richtig gut. Da hat er viele Dinge umgesetzt, die wir auch gerne bei uns sehen würden."

Can und die anderen werden sich nach der Ankunft am späten Sonntagabend in Frankfurt tags darauf erst einmal den Fans bei einer öffentlichen Regenerationseinheit im Stadion am Brentanobad präsentieren. Bis zu 5000 Zuschauer können Flicks Neustart dann verfolgen - und auch dabei wird der Bundestrainer ganz genau sichten.

DFB-Team: Das Aufgebot im Überblick

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)