U21 - Deutschland vs. England, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschlands U21-Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Dienstag ein Testspiel gegen England. So lässt sich das Aufeinandertreffen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Serie gerissen! Nach fünf Erfolgserlebnissen in Folge hat sich die deutsche U21-Nationalmanschaft am Freitag mal wieder geschlagen geben müssen. Gegen die Junioren von Frankreich setzte es eine 0:1-Niederlage. Immerhin war das nur ein Freundschaftsspiel.

Ein solches bestreitet die Truppe von Trainer Antonio Di Salvo in der laufenden Länderspielpause nun auch noch gegen England, das mit einem 2:0 gegen Italiens U21 im Rücken in die Partie geht. Die DFB-Talente treten am heutigen Dienstag, den 27. September ab 20.45 Uhr im Stadion Bramall Lane in Sheffield an.

Deutschland vs. England: SPOX erklärt Euch, wie Ihr das U21-Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

© getty Die deutsche U21 will gegen England einen Erfolg verbuchen.

U21 - Deutschland vs. England, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer sich die Partie zwischen Deutschland und England heute live ansehen möchte, der bekommt auch eine Gelegenheit dazu - sogar im Free-TV. ProSiebenSat.1 besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung und strahlt die Begegnung auf ProSieben Maxx aus. Los geht es um 17.30 Uhr, dementsprechend werdet Ihr also eine halbe Stunde lang auf das Spiel eingestimmt.

Das TV-Programm lässt sich auch via Livestream abrufen, der ebenso kostenfrei ist. Allerdings bedarf es hier einer Registrierung. Dafür müsst Ihr Euch auf ran.de oder in der ran-App reinklicken. So verpasst Ihr beispielsweise auch von unterwegs aus nichts.

U21 - Deutschland vs. England, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Zwingend angewiesen seid Ihr aber weder auf ProSieben Maxx noch auf Ran, wenn Ihr alles von der Partie mitbekommen möchtet. Hier bei SPOX steht nämlich ein Liveticker parat, der schriftlich umgehend über die wichtigsten Geschehnisse informiert.

U21 - Deutschland vs. England, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland U21- England U21

Deutschland U21- England U21 Rahmen: Testspiel

Testspiel Ort: Bramall Lane, Sheffield

Bramall Lane, Sheffield Datum: 27. September 2022

27. September 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV: ProSieben Maxx

Livestream: ran.de

ran.de Liveticker: SPOX

U21, Deutschland: Kader für die Spiele gegen Frankreich und England

Position Name Verein Torwart Noah Atubolu SC Freiburg Torwart Christian Früchtl Austria Wien Torwart Nico Mantl Red Bull Salzburg Abwehr Maximilian Bauer FC Augsburg Abwehr Louis Jordan Beyer Burnley FC Abwehr Yann-Aurel Bisseck Aarhus GF Abwehr Marton Dardai Hertha BSC Abwehr Kilian Fischer VfL Wolfsburg Abwehr Frederik Jäkel Arminia Bielefeld Abwehr Noah Katterbach FC Basel Abwehr Luca Netz Borussia M'Gladbach Abwehr Malick Thiaw AC Mailand Mittelfeld/Sturm Faride Alidou Eintracht Frankfurt Mittelfeld/Sturm Yannik Keitel SC Freiburg Mittelfeld/Sturm Reda Khadra Sheffield United Mittelfeld/Sturm Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Mittelfeld/Sturm Tom Krauß Schalke 04 Mittelfeld/Sturm Jamie Leweling Union Berlin Mittelfeld/Sturm Eric Martel 1. FC Köln Mittelfeld/Sturm Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund Mittelfeld/Sturm Felix Nmecha VfL Wolfsburg Mittelfeld/Sturm Lazar Samardzic Udinese Calcio Mittelfeld/Sturm Angelo Stiller TSG Hoffenheim Mittelfeld/Sturm Jan Thielmann 1. FC Köln

U21, Deutschland: Die letzten fünf Spiele